62 procent paraolimpijczyków uzyskało do tej pory kwalifikacje

Przepustki na igrzyska paraolimpijskie w Tokio zdołało dotąd wywalczyć 62 procent niepełnosprawnych sportowców.

Do rozpoczęcia paraolimpiady pozostało niespełna pięć miesięcy, więc międzynarodowy komitet nie wyklucza zmiany zasad i kryteriów kwalifikacji. Do tej pory bilety do stolicy "Kraju Kwitnącej Wiśni" wywalczyło 2710 paraolimpijczyków. Wolnych pozostaje nadal 1690 miejsc.

Tylko w sześciu dyscyplinach proces uzyskiwania olimpijskich kwalifikacji został ukończony. Tak stało się w: koszykówce na wózkach, w rugby na wózkach, jeździectwie, boccia, pięcioosobowej piłce nożnej i goalball (w dwóch ostatnich rywalizują osoby niewidome i niedowidzące).

Paraolimpiada ma się rozpocząć w Tokio 24 sierpnia, a jej zakończenie przewidziano 5 września.