18-letni alpinista idzie na absolutny rekord. Czegoś takiego jeszcze nie było

18-letni Nepalczyk Nima Rinji Sherpa przygotowuje się do wejścia we wrześniu na brakujący mu na liście osiągnięć 14. szczyt o wysokości ponad 8 tys. metrów. Jeśli mu się to uda, zostanie najmłodszym alpinistą w historii, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki.