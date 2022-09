13. Festiwal Biegowy. Jeszcze więcej biegania z widokiem na góry

Już po raz 13. kontynuacją Forum Ekonomicznego będzie Festiwal Biegowy. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11 września. Uczestnicy rywalizacji mają do wyboru 26 konkurencji. Na każdą z nich mogą zapisać się niemal do ostatniej chwili.

Tak jak w latach poprzednich organizatorzy przygotowali biegi indywidualne i sztafetowe. Pragnący wziąć udział w wydarzeniu mogą wybierać w dystansach krótkich: na 300, 400, 600 i 1000 metrów. Na biegaczy z dobrą formą czekają zaś rywalizacje na 11, 23, 36, 61 a nawet na 100 kilometrów.



Wydarzeniom sportowym będą towarzyszyły imprezy folklorystyczne. Podczas trwania Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju, w strefie sportowej “Nakło", odbywać się będzie Festiwal Lachów i Górali. W trakcie wydarzenia na scenie wystąpią zespoły artystyczne prezentujące kulturę Karpat z Polski i innych krajów, m.in. ze Słowacji.

Sport ale też folklor

Występom będą towarzyszyć wystawy rękodzieła twórców ludowych, prezentacje tradycyjnego rzemiosła i pokazy kulinarne. Na degustację przysmaków regionalnej kuchni zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich.

W trakcie Festiwalu Biegowego odbędzie się również Salon Przemysłu Turystycznego - konferencja, której celem jest integracja środowisk samorządowych, biznesowych i naukowych. W ciągu trzech dni jej uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i wykładach. Będą mieli też okazję spotkać się ze znanymi podróżnikami i osobistościami ze świata sportu.

Festiwal Biegowy z turystyką w tle

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych a także członkowie regionalnych organizacji turystycznych. Wspólnie zastanowią się nad wypracowaniem nowych rozwiązań dla sektora. Turystyka jest jedną z branży najbardziej pokrzywdzonych pandemią COVID-19.

W Piwnicznej przygotowano też Strefę Rowerową. Festiwal Biegowy to impreza dla całej rodziny, dlatego jej organizatorzy postanowili zadbać także o najmłodszych. Specjalnie dla nich przygotowano Strefę Dzieci, a w niej m.in. kącik czytelniczy, kącik węgierski oraz strefy z malowaniem i z grami planszowymi.

Ewa Wysocka, informacja prasowa