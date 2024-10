Wiktoria Wołk startowała w kategorii do 64 kilogramów i walczyła o medal mistrzostw Europy młodzieżowców w podnoszeniu ciężarów.

Zawodniczka Tarpana Mrocza była szósta po rwaniu. W tym boju uzyskała 94 kilogramy. W podrzucie spisywała się bardzo dobrze. Wynikiem 118 kg zapewniła sobie srebrny medal w tym boju. I wtedy doszło do dramatycznych scen.

120-kilogramowy ciężar przywalił Polkę, została zabrana karetką do szpitala

Pechowy okazał się atak w podrzucie na 120 kg. Nie był on udany, a do tego sztanga spadła na dolny odcinek pleców Polki. Wołk nie mogła sama zejść z pomostu. Karetką pogotowia została przewieziona do szpitala.