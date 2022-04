12-latka zginęła w czasie trwania zawodów szachowych. Zaatakował ją pies

Rosyjska Federacja Szachowa poinformowała o śmierci 12-letniej dziewczynki, biorącej udział w turnieju szachowym w Soczi, która została zaatakowana przez psa. Zawody zostały przerwane.

Sprawę skomentował Swiszczew.

Dmitrij Swiszczew o tragedii w Soczi

"To jest skandaliczny przypadek, wielka tragedia. Składam kondolencje rodzinie i krewnym zmarłej dziewczynki. Od dłuższego czasu rozmawialiśmy o psach, to nie był pierwszy przypadek, kiedy z ich powodu ucierpiało dziecko. W tamtym rejonie było kilka psów, ale jak to się stało, że znalazła się tam dziewczynka, to wyjaśni śledztwo" - powiedział przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy.

"Najważniejszą rzeczą, na której chcę się skupić, jest to, że zawody, zwłaszcza dziecięce, powinny odbywać się z absolutnym bezpieczeństwem dla uczestników. Oczywiście odpowiedzialni są sami organizatorzy. Zajmiemy się tą sprawą na Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy. Wszyscy odpowiedzialni muszą zostać ukarani" - dodał Swiszczew.