Zwolińska walczyła o medal, nagły dramat Polki. Ułamki sekund i wielki żal
Klaudia Zwolińska podczas mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w roku 2025 zdobyła łącznie trzy medale - i bez dwóch zdań jej celem na tegorocznym czempionacie również stało się sięgnięcie po absolutnie najwyższe laury. 23 lipca, w godzinach wieczornych według czasu polskiego, nasza reprezentantka podeszła do współzawodnictwa finałowego w kategorii K-1 i... niestety nie znalazła się nawet na podium. Przy 17. bramce prąd szarpnął jej kajakiem w tak nieprzyjemny sposób, że straciła mnóstwo czasu i ostatecznie skończyła na 10. pozycji. Złoto przypadło Jessice Fox z Australii.
Klaudia Zwolińska swoje pierwsze sukcesy naprawdę wielkiego kalibru na arenie międzynarodowej zaczęła odnosić już w roku 2022, natomiast szersza publika, na co dzień nie interesująca się kajakarstwem górskim, poznała ją w roku 2024, kiedy to oczywiście w fantastycznym stylu zgarnęła srebro igrzysk olimpijskich.
Pochodząca ze wsi Kłodne (leżącej nieopodal Limanowej) zawodniczka w kolejnym roku nie zeszła z tonu i na mistrzostwach świata wywalczyła sobie dwa złota (w kategoriach C1 i K-1) oraz brąz w kayak crossie. W ten czwartek zaś stanęła przed szansą obrony jednego z tytułów mistrzowskich.
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Klaudia Zwolińska w finale mistrzostw świata. Wielkie emocje w kategorii K-1
23 lipca, dokładnie o godz. 21.06 czasu środkowoeuropejskiego, wystartował finał pań K-1 na MŚ 2026 - Zwolińska, która w półfinale osiągnęła trzeci wynik za Chinką Li oraz Amerykanką Leibfarth, zgodnie z przyjętymi zasadami ruszyła do akcji jako trzecia od końca spośród 12 uczestniczek walki o medale.
Polka wystartowała świetnie i po pięciu bramkach miała 0,07 pkt przewagi nad liderującą już w tamtym momencie Jessicą Fox. Potem wytraciła nieco tempo, ale szanse na medal wciąż były duże.
Niestety przy 17. bramce porwał ją prąd sprawiając, że straciła mnóstwo czasu. Ostatecznie Zwolińska w ułamku sekundy musiała pożegnać się z obroną tytułu i skończyła na 10. pozycji.
Triumfowała Australijka Fox z czasem 92,06 s, do której nasza kadrowiczka straciła 5,88 s. Podium uzupełniły Evy Leibfarth (+1,31) oraz pochodząca z Wielkiej Brytanii Kimberley Woods (+2,85).
Mistrzostwa świata 2026 rozpoczęły się 20 lipca i potrwają jeszcze do soboty 25 lipca. Areną zmagań jest w tym przypadku trasa znajdująca się w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych.