Zwolińska walczyła o medal, nagły dramat Polki. Ułamki sekund i wielki żal

Klaudia Zwolińska swoje pierwsze sukcesy naprawdę wielkiego kalibru na arenie międzynarodowej zaczęła odnosić już w roku 2022, natomiast szersza publika, na co dzień nie interesująca się kajakarstwem górskim, poznała ją w roku 2024, kiedy to oczywiście w fantastycznym stylu zgarnęła srebro igrzysk olimpijskich.

Pochodząca ze wsi Kłodne (leżącej nieopodal Limanowej) zawodniczka w kolejnym roku nie zeszła z tonu i na mistrzostwach świata wywalczyła sobie dwa złota (w kategoriach C1 i K-1) oraz brąz w kayak crossie. W ten czwartek zaś stanęła przed szansą obrony jednego z tytułów mistrzowskich.

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Klaudia Zwolińska w finale mistrzostw świata. Wielkie emocje w kategorii K-1

23 lipca, dokładnie o godz. 21.06 czasu środkowoeuropejskiego, wystartował finał pań K-1 na MŚ 2026 - Zwolińska, która w półfinale osiągnęła trzeci wynik za Chinką Li oraz Amerykanką Leibfarth, zgodnie z przyjętymi zasadami ruszyła do akcji jako trzecia od końca spośród 12 uczestniczek walki o medale.

Polka wystartowała świetnie i po pięciu bramkach miała 0,07 pkt przewagi nad liderującą już w tamtym momencie Jessicą Fox. Potem wytraciła nieco tempo, ale szanse na medal wciąż były duże.

Niestety przy 17. bramce porwał ją prąd sprawiając, że straciła mnóstwo czasu. Ostatecznie Zwolińska w ułamku sekundy musiała pożegnać się z obroną tytułu i skończyła na 10. pozycji.

Triumfowała Australijka Fox z czasem 92,06 s, do której nasza kadrowiczka straciła 5,88 s. Podium uzupełniły Evy Leibfarth (+1,31) oraz pochodząca z Wielkiej Brytanii Kimberley Woods (+2,85).

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczęły się 20 lipca i potrwają jeszcze do soboty 25 lipca. Areną zmagań jest w tym przypadku trasa znajdująca się w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych.

Klaudia Zwolińska Adam Burakowski East News

Klaudia Zwolińska Paweł Skraba materiały prasowe

Klaudia Zwolińska Paweł Skraba materiały prasowe





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