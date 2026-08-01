Zostali tylko nasi i Niemcy, walka o złoto. Znów sukces polskich gigantów
Kiedyś serca polskich kibiców cieszyły się po sukcesach "Dominatorów" - słynnej wioślarskiej czwórki podwójnej. Gdy kariery zakończyli Marek Kolbowicz czy Adam Korol ta konkurencja wciąż pozostała jednak naszym atutem, znaleźli się następcy. W Paryżu Mirosław Ziętarski, Dominik Czaja, Mateusz Biskup i Fabian Barański zdobyli olimpijski brąz, teraz w Varese w miejsce tego ostatniego płynął Konrad Domański. Polacy płynęli zaś niemal równo z Niemcami, stawką było mistrzostwo Europy. Na mecie różnica wyniosła 1,03 s.
"Dominatorzy" - tak nazywano osadę, którą przez blisko dekadę tworzyli Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol i Konrad Wasielewski. Trener Aleksander Wojciechowski ustabilizował ten skład na poziomie olimpijskiego złota i czterech tytułów mistrza świata. W sportach wodnych, zwłaszcza w tej konkurencji, nie jest łatwo o większą dominację.
Później przyszedł czas na następców. W Tokio czwórce zabrakło jednego miejsca do olimpijskiego podium - w Paryżu już się to udało. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański na akwenie w Vaires-sur-Marne finiszowali na trzeciej pozycji.
Poprzedni sezon był w pewnym sensie czasem na eksperymenty - w mistrzostwach świata w Szanghaju Czaja poprowadził młodzież w czwórce podwójnej. I wspólnie z Piotrem Płomińskim, Jakubem Woźniakiem i Konradem Domańskim zdobył brąz.
A Ziętarski z Biskupem spróbowali sił w dwójce podwójnej. To był perfekcyjny występ, nasi medaliści olimpijscy zdeklasowali rywali. - Nie pamiętam takiego finału, by nie trzeba było walczyć do samego końca. By łódka wpłynęła na metę już tylko swoją siłą - wołał komentujące tamte zawody w TVP Marek Kolbowicz.
Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Medal dla Polaków w czwórce podwójnej. Kapitalna walka o złoto w Varese
W Polsce o sportach wodnych kibice najczęściej przypominają sobie wtedy, gdy zbliżają się igrzyska olimpijskie. Bo wioślarze, kajakarze czy żeglarze systematycznie dostarczają medali.
Tyle że oni też mają swoje mistrzowskie imprezy w latach nieolimpijskich, do których przygotowują się miesiącami. Kajakarskie mistrzostwa świata odbędą się pod koniec sierpnia na poznańskiej Malcie, w tym samym czasie wioślarze swoje mistrzostwa globu będą mieli w Amsterdamie. A teraz są w połowie rywalizacji w mistrzostwach Europy, które organizuje włoskie Varese.
W sobotę w Lombardii odbyły się dwa finały z udziałem polskich osad. Kobieca czwórka podwójna - Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska - zajęły w finale A piąte miejsce. Polki trzymały się czołówki tylko przez nieco ponad 500 metrów, później nie były w stanie utrzymać tego tempa. Do trzeciej Rumunii straciły ponad siedem sekund.
Większe nadzieje wiązano z czwórką podwójną. Jej skład zmieniono względem rywalizacji w Pucharze Świata, znów była tą "eksportową". W zestawieniu znaleźli się mistrzowie świata w dwójce z zeszłego roku (Ziętarski i Biskup) oraz brązowi medaliści z czwórki (Czaja i Domański).
Już po 1/4 dystansie było jasne, że tylko Polacy i Niemcy będą się liczyli w walce o złoto. Pierwszy 1000 metrów obie osady pokonały w niemal identycznym czasie, trudno było wskazać, kto jest pierwszy. A później rywale uzyskali małą przewagę. Na 500 metrów przed finiszem przewaga Niemców wzrosła do 0,7 sekundy, to już była połowa łodzi.
Tendencja wskazywała, że powinni jednak dowieźć złoto do końca. I tak się stało, utrzymali przewagę, mimo chaotycznego wiosłowania. Pokonali naszą czwórkę o 1,03 s. Złoto zdobył kwartet: Marc weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen i Ole Hohensee.
Kolejne medalowe szanse - w niedzielę.