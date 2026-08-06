31 marca 2026. Polskę obiegła informacja, że jedyny profesjonalny tor w Polsce do wyścigów samochodowych i motocyklowych został zamknięty przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Powodem takiej decyzji było przekroczenie norm hałasu na dwóch ulicach. Tor działa od 1977 roku.

Normy zostały przekroczone o około 5 decybeli (dopuszczalne 50, a było 55). Automobilklub Wielkopolski, zarządca należącego do miasta obiektu, odwołał się od tej decyzji do sądu w Warszawie. Szkolenia i zawody musiał jednak zawiesić. Decyzja o zamknięciu toru wywołała oburzenie. W sprawę zaangażowały się władze miasta Poznań, lokalni politycy oraz minister sportu.

Po dwóch tygodniach Główny Inspektorat Środowiska zdecydował zawiesić na pół roku swoją decyzję. Tor wznowił działalność i nadal jest czynny. Nad obiektem znów zebrały się jednak czarne chmury. Dlaczego? Ratunkiem dla toru w Poznaniu miała być nowa ustawa, która która miała wyłączać obiekty sportowe - także tor w Poznaniu - spod norm emisji hałasu.

Wniosek do marszałka Czarzastego. Ustawa zablokowana

Ustawa została jednak zablokowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak poinformował jako pierwszy gloswielkopolski.pl, ministerstwo złożyło wniosek do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o jej wycofanie spod obrad i zaproponowało nową, własną ustawę, która niesie zagrożenia dla obiektów sportowych, w tym torów wyścigowych jak ten w Poznaniu.

- Mieliśmy nadzieję, że wszystkie obiekty w sportach motorowych zostaną w pewien sposób ochronione. Niestety minister klimatu (Paulina Hennig-Kloska - przyp. red.) zablokowała dalsze procedowanie tej ustawy. Zaproponowała własną zmianę ustawy o ochronie środowiska - powiedział dla Interia Sport Bartosz Bieliński, prezes Automobilklubu Wielkopolski.

- Jak się w nią wczytamy, to można wywnioskować, że znów będziemy na łasce urzędników. Decyzje mają być wydawane przez wojewódzkie inspektoraty, czyli znowu będziemy uzależnieni od urzędnika, który może mieć takie widzimisię, że zabroni przekroczenia 50 decybeli i koniec kropka - dodał nasz rozmówca.

Projekt poselski. Oto co zrobią zarządcy toru w Poznaniu

Zarządca toru nie zamierza bezczynnie przyglądać się całej sytuacji. Działacze czekają na dalsze procedowanie ustawy. - To ma być projekt poselski, więc powinno odbyć się czytanie na komisji sejmowej o ochronie środowiska i mamy nadzieję, że wtedy dowiemy się więcej szczegółów tej propozycji - podkreślił Bartosz Bieliński.

W Poznaniu zarządcy obiektu wciąż czekają także na termin odwoławczej rozprawy w sądzie w Warszawie. Chodzi o decyzję z 2019 roku, która spowodowała zamknięcie toru na dwa tygodnie w kwietniu tego roku. To wówczas nałożono na obiekt obowiązek nie przekroczenia norm hałasu 50 decybeli.

- Tereny, które obejmowały ten nakaz, uległy jednak zmianie. Miasto prowadzi też czynności, które pomogłyby przywrócić normę 55 decybeli, dlatego czekamy na termin tej rozprawy - dodał prezes Automobilklubu Wielkopolski, który zapewnił też, że zarządcy toru mają wsparcie od władz miasta Poznań.

Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport



