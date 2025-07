Zmarła mistrzyni olimpijska. W Londynie spełniła swoje marzenie

Smutna informacja pojawiła się w japońskich mediach w sobotę. Hitomi Obara zmarła w wieku 44 lat. Na prośbę pogrążonej w żałobie rodziny nie podano do informacji publicznej przyczyny śmierci Obary. Japońska zapaśniczka osierociła dwie córki.

- To trudne, to trudne, nie mogę powstrzymać płaczu. Była cudownym dzieckiem zapasów. Była osobą ciężko pracującą z silnym poczuciem odpowiedzialności. Wciąż nie mogę w to uwierzyć - takimi słowami cytowanymi przez portal "uww.org" Obarę pożegnał jej były trener Kazuhito Sakae.

Przez lata walczyła o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie

Hitomi Obara przez lata swojej kariery zapisała złotą kartę w historii japońskich zapasów. Początkowo startowała w kategorii do 51 kilogramów, w której zdobyła sześć mistrzostw świata oraz dwukrotnie okazywała się mistrzynią Azji. Przez lata jednak nie udało jej się dostać na Igrzyska Olimpijskie.

Próbę zakwalifikowania się na najbardziej prestiżową imprezę czterolecia podejmowała dwukrotnie. I dwukrotnie się nie udawało. O braku przepustki na igrzyska w Atenach w 2004 roku zadecydowała porażka w finale mistrzostw Japonii w 2002 roku. Obarze uciekł również wyjazd do Pekinu. Tę porażkę Obara zniosła bardzo ciężko. I dwa lata po klęsce w japońskich eliminacjach olimpijskich podjęła decyzję o zakończeniu kariery.

Marzenia związane z medalem olimpijskim były jednak silniejsze i Obara wróciła. Doszło jednak do znaczącej zmiany - Japonka zmieniła kategorię wagową i od tego momentu walczyła z zawodniczkami ważącymi do 48 kilogramów. To przyniosło jej kolejne dwa złote medale mistrzostw świata, jednak na największy sukces musiała poczekać do 2012 roku.

Igrzyska Olimpijskie w Londynie zwieńczeniem kariery Obary

Za trzecim razem Obara zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie. I przeszła przez nie jak burza. Dzięki wygranym w półfinale z Kanadyjką Carol Huynh (broniła wówczas złota olimpijskiego z Pekinu) i w wielkim finale z Azerką Mariją Stadnik mogła cieszyć się z upragnionego medalu olimpijskiego. I to od razu złotego.

Obara zapisała się do historii zapasów. W 2022 roku włączono ją do United World Wrestling Hall of Fame. Po zakończeniu kariery zawodniczej Obara zajęła się szkoleniem zawodników. W styczniu tego roku została natomiast trenerką japońskiej drużyny narodowej kobiet, zasiadała także w zarządzie tamtejszej federacji zapaśniczej. Była również częścią sztabu szkoleniowego, którego głównym zadaniem były przygotowania do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.

