Złoty polski weekend, ale co się stało na koniec. 24 minuty emocji, mistrz świata z tyłu

Czterodniowe mistrzostwa świata w Mediolanie były główną imprezą dla kajakarzy w 2025 roku. I jak zwykle najwięcej powodów do radości mieli Węgrzy, zaskakująco sporo złotych medali wywalczyli Ukraińcy. A przegranymi są tym razem Niemcy, którzy przed rokiem w Paryżu wywalczyli aż sześć olimpijskich krążków (dwa złote), a teraz - wyłącznie dwa brązowe. A przecież w Mediolanie rozdano 24 komplety medali, a nie 16, jak rok temu - nie każda konkurencja jest bowiem tą olimpijską.

Nasza reprezentacja zaś może czuć się zupełnie inaczej niż w Paryżu - tam Biało-Czerwoni, a zwłaszcza kobieca część kadry, zawiedli, bo przecież były nadzieje na dwa, trzy medale. A po raz pierwszy od zbojkotowanych igrzysk w Los Angeles (1984), a więc de facto - od Moskwy (1980), Polacy wrócili z niczym.

Wtedy mówiono o sportowej katastrofie, doszło do kilku zmian w sztabach kadr, zmieniły się też niektóre składy osad. Mediolan pokazał, że tak źle wcale nie jest. W roku poolimpijskim błyszczała więc Anna Puławska - w Lombardii została "złotą królową kajaków": w sobotę triumfowała ze sporą przewagą w K-1 na 500 metrów, dziś, wspólnie z Martyną Klatt, dołożyła tytuł w dwójce. I to znów z zaliczką niemal pół sekundy nad osada Australii, w której była Natalia Drobot - kapitalnie płynąc drugą połowę dystansu. Wcześniej duet Puławska/Klatt zdobył też złoto w ME w Racicach.

Już te dwa medale dawały Polakom dość wysokie miejsce w klasyfikacji łącznej kajakowego mundialu, gdy na deser coś ekstra dołożył Wiktor Głazunow.

Mistrzostwa świata w kajakrstwie. Podium dla Wiktora Głazunowa na sam koniec. Polska czwarta w klasyfikacji medalowej

Rok temu w Paryżu wychowanek Victorii Wałcz, a od lat reprezentujący AZS AWF Gorzów, wywalczył szóste miejsce w rywalizacji C-1 na 1000 metrów. I to raczej odpowiadało jego możliwościom.

W Mediolanie Głazunow też walczył na tym dystansie i... skopiował swój wyczyn z Paryża. Szóste miejsce i niemal identyczna strata do złotego medalisty rok temu i teraz - znakomitego Czecha Martina Fuksy.

Została jednak jeszcze rywalizacja na pięć razy dłuższym dystansie - 5000 metrów. Wymagająca ogromnej siły, ale i wytrzymałości. I tę Polak dziś pokazał, tak jak uczynił to w czerwcu w Racicach, gdy w ME zdobył srebro.

Głazunow od początku płynął w czołówce, ale nie na medalowych pozycjach. Po pierwszym okrążeniu by ł szósty, później zajmował czwartą lub piątą pozycję. Gdy zawodnicy zaczynali ostatni odcinek i mieli w rękach już 20 minut wiosłowania, na czele znajdowali się Mołdawianin Serghei Tarnovschi i Hiszpan Jaime Duro, a mniej więcej 25 sekund za nimi płynęli: Węgier Balazs Adolf i Głazunow. Kolejnego Włocha Carla Tacchiniego nie musieli się już raczej obawiać.

Polak stoczył z Węgrem kapitalny pojedynek, wręcz "odjechał" mu na ostatnich metrach. A mówimy o zawodniku wybitnym - Adolf to czterokrotny medalista mistrzostw świata w tej specjalności, cztery lata temu w Kopenhadze i dwa lata temu w Duisburgu zdobył złoto.

A teraz nie dał rady stanąć na podium - przegrał z Głazunowem o 20 sekund, odpuścił w końcówce.

- Wszystkie dystanse traktuję poważnie, ale na 5000 metrów chciałem pokazać, że potrafię szybko pływać. Start nie należał do łatwych, musiałem zjeżdżać do bojki z lewej strony, rywale też nie chcieli oddać łatwo miejsc - mówił po zawodach Głazunow.

Złoto zaś wywalczył Tarnovschi, srebro - Duro.

Klasyfikacji C-1 na 5000 metrów w MŚ w Mediolanie:

1. Serghei Tarnovschi (Mołdawia) - 23:41.31

2. Jaime Duro (Hiszpania) - 23:43.67

3. Wiktor Głazunow (Polska) - 23:53.73

4. Balazs Adolf (Węgry) - 24:13.99

5. Carlo Tacchini (Włochy) - 24:50.51

6. Jonathan Grady (USA) - 24:54.76

7. Ilja Pierwuchin (sportowcy "neutralni") - 25:05.85

8. Nurislom Tuchtasin Ugli (Uzbekistan) - 25:08.16

