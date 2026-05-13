Złoty medal i rekord świata młodej Polki. Nasze panie zachwyciły

Tomasz Kalemba

Nasze panie zachwyciły w chorwackim Osijeku. Polki wywalczyły trzy medale - złoto i dwa srebrne. Maja Gawenda triumfowała w konkurencji karabinu trzy postawy 50 m, a do tego ustanowiła rekord świata juniorek. Druga była Dominika Skorupska, a nasza drużyna sięgnęła po srebrny medal. To wszystko w czasie mistrzostw Europy juniorów w strzelectwie sportowym.

Maja Gawenda w biało-czerwonym dresie z medalem na szyi, na tle logotypu wydarzenia i dwóch krzewów.
Maja GawendaFacebook/Polski.Zwiazek.Strzelectwa.Sportowegomateriały prasowe

To był fantastyczny występ naszych juniorek. Maja Gawenda (KS Społem Łódź) zgromadziła 358,7 pkt. i wyprzedziła Dominikę Skarupską (ZKS Gwardia Zielona Góra) - 358,3 oraz Czeszkę Annę Dubską - 345,0 w mistrzostwach Europy juniorów w strzelectwie sportowym w Osieku w konkurencji karabinu trzy postawy 50 m.

Wynik triumfatorki to jednocześnie nowy rekord świata i Europy juniorek. Gawenda jest jedyną zawodniczką z Polski, która go dzierży spośród wszystkich konkurencji.

Gawenda i Skarupska sięgnęły także - wraz z Julią Rochowską (CWZS Zawisza Bydgoszcz) - po srebrny medal w rywalizacji drużynowej. Triumfowały, a trzecia lokata przypadła Szwajcarkom.

Bez dwóch zdań w Gawendzie należy upatrywać naszej wielkiej nadziei na przyszłość. Jej kolejne sukcesy są tylko potwierdzeniem niesamowitego talentu, bo zawodniczka ta ma na koncie już wiele medali juniorskich imprez.

Drugi rekord świata i Europy padł tego dnia w konkurencji juniorów w karabinie na 50 m z trzech postaw, a ustanowił go Norweg Jens Oesti - 360,2 pkt.

Wcześniej w MEJ Polacy zdobyli złoty medal w pistolecie standard na 25 metrów. W drużynie strzelali: Tomasz Jędraszczyk (Flota Gdynia), Wojciech Jędraszczyk (KSO Świdnica) oraz Wiktor Łukasz Kopiwoda (Grot Płock).

Młoda kobieta w profesjonalnym stroju strzeleckim, z opaską na głowie i specjalną osłoną na oko, stoi w hali sportowej i klaszcze z lekkim uśmiechem na twarzy.
Maja GawendaMariusz Palczyński/MPAimages.comNewspix.pl
Młoda kobieta w sportowej białej bluzie z herbem na piersi trzymająca dyplom, stojąca na tle zielonego banera Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” i tablicy z kolorowymi emblematami strzeleckimi.
Maja GawendaMariusz Palczynski / MPAimages.comNewspix.pl
