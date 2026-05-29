Złoto dla Rosjanki, srebro Ukrainki, a to nie koniec. Sceny na podium. Wymowna reakcja

Rosjanie od wielu miesięcy walczą o powrót na sportowe areny międzynarodowe. Celem jest nie tylko rywalizacja o medale światowych imprez, ale także występy pod własnymi symbolami narodowymi. To udało się m.in. w trakcie zimowych igrzysk paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie.

W środę (27 maja) w bułgarskiej Warnie rozpoczęły się kobiece mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej zarówno seniorek, jak i juniorek. Są to pierwsze od 5 lat duże zawody, w których rosyjscy sportowcy rywalizują pod flagą narodową i hymnem.

Sceny na mistrzostwach Europy. Ukrainka nie wytrzymała w trakcie rosyjskiego hymnu

W składzie reprezentacji Rosji znajduje się 9 seniorek i 4 juniorki, które walczą o medale. W czwartek (28 maja) po złoty krążek w juniorskich zmaganiach sięgnęła Jana Zaikina. Srebro wywalczyła Ukrainka Sofia Krainska, a brąz Niemka Melissa Diete.

Ukrainka pokazała wprost, co myśli na temat powrotu sportowców z kraju zarządzanym przez Władimira Putina. Gdy odegrano hymn to Krainska zakryła oczy, a na uszy założyła słuchawki.

W Rosji aż huczy o reakcji Ukrainki

- "Ostentacyjnie założyła słuchwaki i zakryła twarz dłońmi (...). Sytuacja nie jest przyjemna, ale świadczy o całkowitym zatraceniu człowieczeństwa niektórych ukraińskich sportowców i działaczy. Szkoda, że to przytrafiło się gimnastyczkom w tak młodym wieku, bo ich prowokacja tylko je skompromitowała" - pisze portal sportbox.ru.

Wcześniej podobny gest wykonała inna ukraińska gimnastyczka - Warwara Czubarowa. Zawody w jej konkurencji wygrała Kira Babkiewicz z Białorusi. Ukrainka nie miała zamiaru słychać białoruskiego hymnu.

Mistrzostwa Europy w Warnie potrwają do niedzieli.

Władimir Putin

