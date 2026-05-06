Ziobro zwrócił się do Tuska. W tle afera, która wstrząsnęła całą Polską

Wokół współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) - kierowanego przez Radosława Piesiewicza - z giełdą kryptowalut Zondacrypto rozpętała się potężna burza. Wspomniana firma od października zeszłego roku była sponsorem generalnym komitetu.

Po podpisaniu umowy w Monako ogłoszono, że na najlepszych polskich sportowców ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich będą czekać cenne nagrody w finansowe, do wypłacenia których zobowiązała się właśnie Zondacrypto.

W połowie kwietnia działalnością giełdy kryptowalut zajęła się prokuratura w Katowicach. Piesiewicz zapowiadał, że Zondacrypto ma czas do końca maja na przesłanie środków, ale tak się nie stało, firma nie dotrzymała umowy, na czym cierpią sportowcy i związki.

- Polski komitet Olimpijski rozpoczął procedurę rozwiązania umowy i zakończenia współpracy z tym sponsorem - powiedziała niedawno Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOI, cytowana przez tokfm.pl.

W środę szpilkę w Donalda Tuska postanowił wbić Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości opublikował obszerny wpis, a jeden z jego wątków dotyczy właśnie afery z Zondacrypto.

"I jak sam dziś przyznajesz miałeś wiedzę! Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic. Nie ostrzegłeś inwestorów. Nie ostrzegłeś ludzi, którzy lokowali tam oszczędności życia. Nie ostrzegłeś polskich olimpijczyków, że ich głównym sponsorem jest jak dziś twierdzisz "ruska mafia". Nie ostrzegłeś TVN-u i wielu innych mediów, które reklamowały i firmowały własną twarzą oszukańczą firmę. Nie ostrzegłeś Owsiaka i innych fundacji, które w ten sposób naraziłeś na szkody wizerunkowe" - pisze Ziobro.

"Przeciwnie. To ty, jeszcze dwa miesiące temu, pokazywałeś do kamer koszulkę z wielkim logo Zondacrypto. Jako premier publicznie dawałeś tej firmie glejt wiarygodności. To za twoich rządów twój zaufany prokurator umorzył śledztwo w sprawie jej przekrętów. A dziś masz czelność udawać obrońcę ofiar?" - dodaje.

Radosław Piesiewicz podczas briefingu nt. sponsora generalnego PKOl, Zondacrypto

Donald Tusk

Zbigniew Ziobro

