Zero litości w Super Bowl. Udany rewanż, czekali na to ponad jedenaście lat

Dzisiejszy Super Bowl był przede wszystkim rewanżem za sceny dziejące się nieco ponad jedenaście lat temu. Miał wtedy miejsce jeden z najbardziej dramatycznych finałów w całej historii NFL. Seattle Seahawks w samej końcówce meczu znajdowali się zaledwie jard od pula punktowego (przegrywali 24:28 - dop.red.). Na przeszkodzie w zdobyciu przyłożenia stanął im Malcolm Butler. Debiutant zaliczył przechwyt, dzięki któremu został bohaterem Patriots, zapewniając im czwarty tytuł w historii. 35-latek odpoczywa już na emeryturze, ale na pewno spoglądał w niedzielę na wydarzenia dziejące się w Santa Clara.

Na Levi's Stadium obie drużyny ponownie spotkały się ze sobą w walce o trofeum. I to dość sensacyjnie, bo przed sezonem mało kto stawiał na taki scenariusz. Sport jednak ponownie pokazał, że lubi niespodzianki. Z jednej strony oglądaliśmy Mike'a Vrabela zaliczającego imponujący debiut na ławce trenerskiej ekipy z Nowej Anglii. Po przeciwnej stronie boiska znaleźli się podwójnie zmotywowani futboliści z Seattle. Nie tylko za sprawą rewanżu. Seahawks wcześniej na Super Bowl grali zaledwie trzykrotnie. Trofeum zgarnęli tylko w 2014 roku.

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu to zawodnicy ze stanu Waszyngton spisywali się zdecydowanie lepiej. Do szatni oba zespoły schodziły przy prowadzeniu Seahawks 9:0. Wynik był efektem trzech skutecznych kopnięć na bramkę w wykonaniu Jasona Myersa. Poza nim w Santa Clara imponował Kenneth Walker. 25-latek biegowo zyskał aż 94 jardy. Kibice Patriots z kolei mogli dziękować Christianowi Gonzalezowi. Ten tuż przed końcem pierwszej połowy wybiciem piłki zapobiegł przyłożeniu teamu z Seattle.

Seattle Seahawks z mistrzostwem NFL. To drugi tytuł w ich historii

Podopieczni Mike'a Macdonalda specjalnie jednak z tego powodu nie rozpaczali. W końcu to oni znajdowali się na prowadzeniu i w lepszych humorach słuchali występującego w przerwie Bad Bunny'ego. Na temat krótkiego koncertu Portorykańczyka pisaliśmy TUTAJ. Tuż po nim błyskotliwymi podaniami do kolegów popisał się Sam Darnold, w efekcie czego Seahawks stopniowo zbliżali się do pola punktowego. Długo wyczekiwany touchdown co prawda nie nastąpił, ale czwarte udane kopnięcie między słupy zaprezentował Jason Myers. Tablica wyników wskazywała 12:0.

Po niecałych dwóch minutach ostatniej kwarty wypełniony po brzegi Levi's Stadium wreszcie doczekał się przyłożenia. Bohaterem ekipy z Seattle okazał AJ Barner. Po skutecznym podwyższeniu zrobiło się w zasadzie po meczu, ponieważ "Rybołowy" uciekły z wynikiem na 19:0. New England Patriots nie zamierzali się jednak poddawać. Wystarczyło im kilkadziesiąt sekund, by odpłacić się oponentom dobrym za nadobne. Na wysokości zadania stanął duet Drake Maye - Mack Hollins, dzięki któremu w touchdownach zrobiło się 1:1.

Radość sympatyków z Nowej Anglii nie trwała długo. Przechwytu na wagę późniejszego triumfu w Super Bowl dokonał Julian Love. Następnie, podobnie jak w pierwszej połowie, trudno było zatrzymać Kennetha Walkera. Błysk 25-latka może i nie dał przyłożenia, lecz za to znów Seahawks dopisali trzy "oczka" za kopnięcie na bramkę (Jason Myers). "Patriotów" nie uratował nawet touchdown Rhamondre Stevensona, bo Seahawks także przedarli się z piłką na pole punktowe (Uchenna Nwosu).

New England Patriots - Seattle Seahawks 13:29

