Zaskakujące wieści po śmierci Felixa Baumgartnera. Rodzina otrzymała fortunę

Felix Baumgartner był absolutną legendą sportów ekstremalnych, a największą sławę przyniósł mu skok ze stratosfery, który Austriak zaliczył w październiku 2012 roku. W lipcu tego roku o sportowcu znów zrobiło się głośno. Media nie miały jednak do przekazania dobrych wieści - świat obiegła bowiem informacja o śmierci Baumgartnera, który zginął tragicznie we Włoszech podczas lotu na paralotni.

Z początku w mediach pojawiły się pogłoski, że Austriak miał umrzeć w trakcie lotu w powodu zawału serca, a następnie rozbił się w basenie jednego z pobliskich hoteli. Wkrótce potem prokuratura ujawniła jednak prawdziwą przyczynę śmierci 56-latka. Jak ustalono w trakcie śledztwa, zmarł on dopiero w momencie uderzenia w basen - doznał poważnych obrażeń kręgosłupa oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Felix Baumgartner był ubezpieczony na astronomiczną kwotę. Rodzina zgarnęła fortunę

Miesiąc po tragicznej śmierci austriackiego sportowca media dotarły do zaskakujących szczegółów dotyczących polisy ubezpieczeniowej mężczyzny. Okazuje się, że sportowiec był ubezpieczony na astronomiczną kwotę 500 milionów euro. Polisa ta została wykupiona jeszcze przed jego najgłośniejszymi wyczynami - w tym słynnym skokiem z wysokości ponad 39 kilometrów. Już wtedy jego działania wiązały się z ekstremalnym ryzykiem, dlatego zabezpieczenie finansowe było jednym z kluczowych aspektów jego życia zawodowego.

Po śmierci sportowca, ubezpieczenie zostało uruchomione, a gigantyczna suma trafiła do jego rodziny. Jak podaje "ProTV", to właśnie najbliżsi krewni Baumgartnera odziedziczyli całą kwotę z polisy. Sportowiec nie był żonaty i nie miał dzieci, co zgodnie z austriackim prawem oznacza, że spadek - zarówno majątek szacowany na 250 mln euro, jak i wypłata z ubezpieczenia - trafił do krewnych, m.in. jego młodszego brata, Gerarda Baumgartnera.

Co ciekawe, wieloletnia partnerka Felixa, rumuńska celebrytka Mihaela Radulescu, nie otrzyma żadnej części z wypłaconej kwoty. Para była razem od kilku lat, a dwa dni po śmierci sportowca obchodziliby kolejną rocznicę związku, jednak nie zdecydowali się oni na formalizację łączącej ich relacji. Radulescu, która w mediach społecznościowych regularnie dzieli się emocjonalnymi wspomnieniami, odziedziczyła natomiast przedmioty o wartości symbolicznej: medale, sprzęt sportowy, zegarki kolekcjonerskie.

Felix Baumgartner Felix Hörhager AFP/Reporter

Felix Baumgartner YASSER AL-ZAYYAT AFP

Felix Baumgartner Felix Hörhager AFP