Zaskakująca decyzja MKOl ws. Rosjan. Sankcje zniesione. A jednak powrót

Rosjanie w ostatnich latach byli wykluczeni ze sportowej rywalizacji na arenach międzynarodowych. Powodem była oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę. Wówczas Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zalecił międzynarodowym federacjom sportowym i organizatorom imprez sportowych, aby nie dopuszczali do rywalizacji sportowców z Rosji oraz Białorusi.

W ostatnich miesiącach było widać, że następuje stopniowe luzowanie obostrzeń. Sportowcy z Rosji mogli brać udział w igrzyskach olimpijskich, ale po spełnieniu szeregu wymogów. Nie mogli epatować symbolami narodowymi, a w przypadku zwycięstwa nie wybrzmiewał rosyjski hymn.

Przełomowa decyzja ws. Rosjan. Jest komunikat MKOl

Tymczasem we wtorkowe popołudnie (7 lipca) Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec sportowców oraz tymczasowo przywrócił w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski.

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) tymczasowo zniosła zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), które obowiązywało od 12 października 2023 r.

Decyzja - jak napisano w oficjalnym komunikacie - została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl będzie natomiast nadal uważnie monitorować sytuację związaną z wszelkimi działaniami RKO.

MKOl zalecił także światowym federacjom sportowym prowadzącym kwalifikacje do igrzysk Los Angeles 2028 zakończenie trzyletniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych.

MKOl nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie".

Takie same decyzje dotyczące sportowców Białorusi MKOl podjął już w maju 2026 roku.

W wydanym komunikacie "MKOl ponownie potwierdził, że nie zmienił swojego stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nadal stanowczo ją potępia, tak jak wszystkie wojny, konflikty zbrojne i przemoc, które powodują ludzkie cierpienie, gdziekolwiek występują. MKOl solidaryzuje się ze wspólnotą olimpijską Ukrainy, którą światowy ruch olimpijski wspiera od początku wojny i będzie to nadal czynił. MKOl utworzył Fundusz Solidarności dla Ukrainy, aby sportowcy mieli wsparcie w pokonywaniu ogromnych wyzwań, z którymi wciąż się borykają".

Rosjanie mogą wrócić do rywalizacji międzynarodowej Pool Getty Images

Władimir Putin przemawia do rosyjskich sportowców ALEXEY NIKOLSKY AFP

MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na Ukrainę Mikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images AFP





Radwańska/Woźniacki - Rybarikova/Safarova. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport