Zaskakująca decyzja MKOl ws. Rosjan. Jest oświadczenie FIFA

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Międzynarodowy Komitet Olimpijski we wtorek poinformował o zniesieniu sankcji nałożonych na rosyjskich sportowców po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku. Na decyzję światowych władz zareagowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, która poruszyła temat potencjalnych zmian w futbolu.

Przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry i szef FIFA Gianni Infantino
Przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry i szef FIFA Gianni InfantinoLuca BrunoEast News

We wtorkowe popołudnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał oficjalny komunikat, w którym poinformowano o zniesieniu wszystkich dotychczasowych sankcji wobec sportowców z Rosji i tymczasowym przywróceniu w prawach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Władze na ten moment nie wyraziły jeszcze zgody na to, aby reprezentanci kraju agresora na zawodach międzynarodowych rywalizowali pod rosyjską flagą. Decyzja ta ma zostać podjęta "w odpowiednim czasie".

Decyzja MKOl wywołała ogromne poruszenie na całym świecie. Swoje oburzenie wyraził w mediach społecznościowych m.in. polski minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, od komentarza na ten temat nie powstrzymał się także zdyskwalifikowany z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Władysław Heraskewycz, który decyzję o przywróceniu Rosjan nazwał "haniebną".

Teraz ws. ogłoszenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego głos zabrała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Jak przekazał Sky News, piłkarskie władze mają przeanalizować możliwe scenariusze dotyczące zmian w futbolu. "FIFA została poinformowana o decyzji MKOl o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. FIFA przeanalizuje tę decyzję, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach we współpracy z odpowiednimi interesariuszami" - brzmi oświadczenie FIFA.

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MKOl daje zielone światło Rosjanom. Gianni Infantino o przywróceniu sportowców z tego kraju mówił już wcześniej

Szef FIFA Gianni Infantino już jakiś czas temu dawał do zrozumienia, że chciałby, aby Rosjanie powrócili do międzynarodowej rywalizacji. Na ten temat wypowiadał się m.in. w lutym bieżącego roku, kiedy podkreślał, że sankcje wobec Rosjan "nie osiągnęły niczego, a jedynie stworzyły więcej frustracji i nienawiści". 

Warto także przypomnieć, że FIFA już wcześniej pozwoliła Rosjanom powrócić do zmagań - zielone światło dostała reprezentacja Rosji do lat 15 przed młodzieżowymi mistrzostwami świata. Te odbędą się jesienią w Azerbejdżanie.

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kobieta w bordowej marynarce stoi za mównicą z emblematem olimpijskich kółek, przemawia do zgromadzonych, trzyma jedną dłoń na sercu
Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOlAris MessinisAFP
Mężczyzna w eleganckim garniturze z logotypem FIFA stoi z uniesionymi rękami, obok niego znajdują się inni mężczyźni przyglądający się wydarzeniu.
Gianni InfantinoPhoto by FREDERIC J. BROWN / AFPAFP
Mężczyzna w garniturze z słuchawką tłumacza na uchu siedzi na złoconym fotelu, trzyma kartkę papieru, w tle widoczna jest flaga.
Władimir PutinALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFPAFP


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