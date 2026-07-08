Zaskakująca decyzja MKOl ws. Rosjan. Jest oświadczenie FIFA

We wtorkowe popołudnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał oficjalny komunikat, w którym poinformowano o zniesieniu wszystkich dotychczasowych sankcji wobec sportowców z Rosji i tymczasowym przywróceniu w prawach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Władze na ten moment nie wyraziły jeszcze zgody na to, aby reprezentanci kraju agresora na zawodach międzynarodowych rywalizowali pod rosyjską flagą. Decyzja ta ma zostać podjęta "w odpowiednim czasie".

Decyzja MKOl wywołała ogromne poruszenie na całym świecie. Swoje oburzenie wyraził w mediach społecznościowych m.in. polski minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, od komentarza na ten temat nie powstrzymał się także zdyskwalifikowany z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Władysław Heraskewycz, który decyzję o przywróceniu Rosjan nazwał "haniebną".

Teraz ws. ogłoszenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego głos zabrała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Jak przekazał Sky News, piłkarskie władze mają przeanalizować możliwe scenariusze dotyczące zmian w futbolu. "FIFA została poinformowana o decyzji MKOl o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. FIFA przeanalizuje tę decyzję, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach we współpracy z odpowiednimi interesariuszami" - brzmi oświadczenie FIFA.

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Szef FIFA Gianni Infantino już jakiś czas temu dawał do zrozumienia, że chciałby, aby Rosjanie powrócili do międzynarodowej rywalizacji. Na ten temat wypowiadał się m.in. w lutym bieżącego roku, kiedy podkreślał, że sankcje wobec Rosjan "nie osiągnęły niczego, a jedynie stworzyły więcej frustracji i nienawiści".

Warto także przypomnieć, że FIFA już wcześniej pozwoliła Rosjanom powrócić do zmagań - zielone światło dostała reprezentacja Rosji do lat 15 przed młodzieżowymi mistrzostwami świata. Te odbędą się jesienią w Azerbejdżanie.

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Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl Aris Messinis AFP

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Władimir Putin ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP AFP





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