Zapnijcie pasy! W 1 odc. Ninja vs Ninja wystartuje nie tylko Jan Tatarowicz. Z tego samego toru pofrunie też Piotr Żyła!

Już na starcie zobaczymy nową energię na torze - po raz pierwszy w historii programu do rywalizacji staną zawodnicy od 16. roku życia. Młodzi, szybcy, bez nadmiernego respektu dla nazwisk. Wejdą w świat Ninja bez kompleksów i bez kalkulacji. I zrobią to od razu przeciwko zawodnikom z ogromnym doświadczeniem. Ale największe emocje przyniesie powrót jednego z najmocniejszych nazwisk programu.

Na torze stanie Jan Tatarowicz. Po poprzednim sezonie wróci jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej zdeterminowany i z jasno określonym celem - odzyskać tytuł najlepszego Ninja i sprawić, by powrócił on do Polski. W pierwszym odcinku nie będzie oszczędzania sił. Każdy ruch, każda sekunda i każdy chwyt będą częścią większej misji. To początek drogi, która ma doprowadzić go na sam szczyt.

A gdy emocje sięgną zenitu, na torze pojawi się ktoś, kogo widzowie znają z zupełnie innej areny sportowej.

Wyjątkowym gościem premierowego odcinka będzie Piotr Żyła - jeden z najbardziej utytułowanych i jednocześnie najbardziej charakterystycznych polskich sportowców. Tym razem zamiast skoczni będzie na niego czekać piekielnie trudny tor Ninja. Jak nasz mistrz odnajdzie się w bezpośrednim pojedynku? Czy siła, dynamika i koordynacja ze świata skoków narciarskich przełożą się na skuteczność między przeszkodami? A może w decydujących momentach pomoże mu to, z czego słynie równie mocno jak ze sportowych sukcesów - dystans, luz i niepowtarzalne poczucie humoru?

Jedno jest pewne: będzie szybko, będzie nieprzewidywalnie i będzie głośno.

Do walki zagrzewać będą jak zawsze: Łukasz "Juras" Jurkowski oraz Jerzy Mielewski, a sportowe zmagania omawiać będzie z zawodnikami specjalna wysłanniczka Polsat Sport - Marta Ćwiertniewicz.

"Ninja vs Ninja" w każdy wtorek od 3.03 o godz. 21.30 w Polsacie.

