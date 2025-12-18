Oficjalna decyzja ws. Szubarczyka. Tydzień przed 15. urodzinami

Po raz pierwszy w historii Polska ma aż trzech zawodników w gronie 128 profesjonalistów w snookerze. Antoni Kowalski dwuletnią przepustkę wywalczył wiosną zeszłego roku, w obecnym sezonie dołączyli do niego najpierw Michał Szubarczyk, a później Mateusz Baranowski. Wcześniej mieliśmy tylko dwóch zawodników w tej elicie, ale dość krótko: Kacpra Filipiaka i Adama Stefanowa.

Ten pierwszy zadebiutował w 2011 roku, przepustkę dał mu tytuł mistrza Europy U-21. Miał wówczas 15 lat, w drużynowym Pucharze Świata w Bangkoku wygrał m.in. indywidualne potyczki z Johnem Higginsem, Stephenem Maguirem czy Marco Fu, ale w turniejach rankingowych odpadał szybko.

Jego światowy rekord, pod względem wieku, przebił dopiero w tym roku Szubarczyk. Młody lublinianin radzi sobie w elicie całkiem dobrze, nieźle spisał się w Saudi Arabia Masters, w eliminacjach UK Championship dotarł do trzeciej rundy, ogrywając po drodze m.in. legendę Jimmy'ego White'a.

Jeszcze sześć dni temu 14-latek walczył w 2025 Snooker Shoot Out, ale w Blackpoolu przegrał swój mecz w drugiej rundzie. Dla niego było to ostatnie spotkanie w Main Tourze w tym roku, ale jeszcze nie ostatnie jako 14-latka.

Jest już bowiem oficjalny komunikat odnośnie kolejnej rywalizacji. I można powiedzieć, że Szubarczyk miał dość dużo szczęścia, a Kowalski - już nie.

Wszystko już jasne w sprawie drabinki do German Masters. Są daty i godziny kolejnych meczów Polaków

W tej chwili w Edynburgu rozgrywana jest ostatnie tegoroczne impreza elity - Scottish Open. Dwuetapowe eliminacje do tego turnieju odbyły się już w październiku - wtedy w Wigan swoje mecze szybko przegrali Szubarczyk i Baranowski, ale dwóch przeciwników pokonał Kowalski. On więc wystąpił w głównej częsci - w poniedziałek uległ 2:4 Johnowi Higginsowi. Dziś wyłonieni zostaną ćwierćfinaliści, zawody zakończą się w weekend.

Mateusz Baranowski Wojciech Szubartowski /Arena akcji Newspix.pl

Kolejne zmagania, ale nierankingowe, w teorii tylko dla najlepszych, zaczną się 2 stycznia w Leicester - tam ruszy faza grupowa Champinship League. Ale bez Polaków. Szubarczyka, Kowalskiego i Baranowskiego zobaczymy ponownie w akcji kilka dni później - w Sheffield. I te zawody mają ogromne znaczenie - to bowiem trzystopniowe kwalifikacje do German Masters, którego decydująca faza odbędzie się od 26 stycznia do 1 lutego w berlińskim Tempodromie.

Rozlosowano już drabinkę do tego turnieju - spośród Polaków najwięcej szczęścia miał Szubarczyk. W pierwszej rundzie, 5 stycznia o godz. 15.30, zmierzy się z niżej od siebie notowanym Kreishhem Gurbaxanim z Indii, który w Main Tourze rozgrywa drugi sezon i jest w nim niemal najsłabszym zawodnikiem. A najgorszym w tej edycji, przegrał wszystkie spotkania.

Jeśli 14-latek wygra, równy tydzień przed swoimi kolejnymi urodzinami, o wpadnie na 34-letniego Szkota Anthony'ego McGilla. I to już na pewno bardziej wymagający rywal, tegoroczny finalista British Open (przegrał 7:10 z Shaunem Murphym), ale w kolejnych turniejach już nie imponował. Zwycięzca w trzeciej rundzie wpadnie już na gracza z TOP 32 rankingu. I tu też było trochę szczęścia, bo w ścieżce Polaka znalazł się Irańczyk Hossein Vafaei, bardzo chimeryczny, chyba z najsłabszym sezonem od kilku lat.

Mniej farta miał Kowalski, któremu zostało już tylko kilka szans na wskoczenie do grona 64 zawodników mających przepustki do kolejnego sezonu w elicie. Zielonogórzanin zacznie od potyczki z Liamem Grahamem (5 stycznia o godz. 15.30), a na wygranego czeka już Mark Davis. Na końcu też ścieżki jest zaś ubiegłoroczny finalista Barry Hawkins. On trzyma równy poziom, niedawno grał w ćwierćfinałach trzech dużych turniejów, z UK Championship na czele.

Wreszcie Baranowski 6 stycznia o godz. 11 zagra z Allanem Taylorem, ma dużą szansę na zwycięstwo. Na triumfatora czeka już Anglik Robbie Williams, ale problem pojawia się w trzeciej rundzie. Tu jest bowiem Chińczyk Xiao Guodong - tegoroczny mistrz Wuhan Open.

Rok temu eliminacje były dwustopniowe, a w Berlinie spotkało się 64 najlepszych zawodników, w tym 32 rozstawionych. Teraz jednak nawet ci najlepsi, z Juddem Trumpem, Markiem Selbym czy Neilem Robertsonem muszą grać w Sheffield - od trzeciej rundy kwalifikacji.

Do stolicy Niemiec pojedzie więc tylko 32 snookerzystów.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

