Zapadła decyzja ws. meczu Ratajskiego. Stawką ćwierćfinał mistrzostw świata

Maciej Brzeziński

Trwają mistrzostwa świata w darcie organizowane przez PDC. Bardzo dobrze w londyńskim Alexandra Palace spisuje się Krzysztof Ratajski, który pokonał już trzech rywali. Przed nim mecz 1/8 finału z Lukiem Woodhousem. Stawką będzie więc ćwierćfinał. Organizatorzy podali ważne informacje dotyczące tego spotkania.

Trzech mężczyzn na scenie, jeden w czerwonej koszulce dynamicznie reaguje, podnosząc nogę i krzycząc, drugi trzyma mikrofon i rozmawia z trzecim, który stoi przy tablicy wyników. Tło stanowią ekrany LED prezentujące grafikę turniejową.
Krzysztof Ratajski zagra o ćwierćfinał mistrzostw świataWAYNE TUCKWELLAFP

Krzysztof Ratajski ma za sobą bardzo trudny rok. Najlepszy polski darter przyjechał do Londynu, jako "37" zawodnik w rankingu PDC. 48-latek na inaugurację pokonał Alexisa Toylo (3:0), a następnie wyeliminował rozstawionego z "24" Ryana Joyce'a (3:1). Prawdziwy thriller zafundował w meczu 3. rundy z Wesleyem Plaisierem. Polak przegrywał już 1:3, ale odrobił straty i ostatecznie triumfował 4:3.

    MŚ w darcie. Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse. Znamy godzinę

    W meczu 1/8 finału (4. rundzie) Krzysztof Ratajski zmierzy się z Lukiem Woodhousem (nr 25), który w poprzedniej rundzie wyeliminował Andrew Gildinga.

    Organizatorzy bardzo długo czekali z opublikowaniem planu gier meczów 1/8 finału. W końcu to uczynili. Mecz Ratajski - Woodhouse odbędzie się we wtorek (30 grudnia), jako pierwsze spotkanie w sesji popołudniowej. To oznacza, że panowie zameldują się przy tarczy o godz. 13:45. Relację tekstową "na żywo" z meczu Ratajski - Woodhouse będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

    Mężczyzna w czerwonej koszulce wyraża silne emocje, zaciskając pięść i krzycząc triumfalnie, w tle widoczny drugi mężczyzna oraz rozmyta publiczność.
    Krzysztof Ratajski rywalizuje w mistrzostwach świata w darcieSHANE HEALEYAFP
    Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej wyraża silne emocje, ściskając pięści i krzycząc z zaciśniętymi ustami, prawdopodobnie świętując sukces na sportowym wydarzeniu.
    Krzysztof Ratajski rozpoczął walkę o mistrzostwo świata w darcieSEBASTIAN GOLLNOWAFP
    Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej przygotowujący się do rzutu lotką, w tle widoczny drugi zawodnik w ciemnej koszulce, scena rozgrywa się najprawdopodobniej podczas zawodów darta.
    Krzysztof Ratajski awansował do 3. rundy mistrzostw świata w LondynieIMAGO/Ian StephenEast News

