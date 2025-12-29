Krzysztof Ratajski ma za sobą bardzo trudny rok. Najlepszy polski darter przyjechał do Londynu, jako "37" zawodnik w rankingu PDC. 48-latek na inaugurację pokonał Alexisa Toylo (3:0), a następnie wyeliminował rozstawionego z "24" Ryana Joyce'a (3:1). Prawdziwy thriller zafundował w meczu 3. rundy z Wesleyem Plaisierem. Polak przegrywał już 1:3, ale odrobił straty i ostatecznie triumfował 4:3.

MŚ w darcie. Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse. Znamy godzinę

W meczu 1/8 finału (4. rundzie) Krzysztof Ratajski zmierzy się z Lukiem Woodhousem (nr 25), który w poprzedniej rundzie wyeliminował Andrew Gildinga.

Organizatorzy bardzo długo czekali z opublikowaniem planu gier meczów 1/8 finału. W końcu to uczynili. Mecz Ratajski - Woodhouse odbędzie się we wtorek (30 grudnia), jako pierwsze spotkanie w sesji popołudniowej. To oznacza, że panowie zameldują się przy tarczy o godz. 13:45. Relację tekstową "na żywo" z meczu Ratajski - Woodhouse będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Krzysztof Ratajski rywalizuje w mistrzostwach świata w darcie SHANE HEALEY AFP

Krzysztof Ratajski rozpoczął walkę o mistrzostwo świata w darcie SEBASTIAN GOLLNOW AFP

Krzysztof Ratajski awansował do 3. rundy mistrzostw świata w Londynie IMAGO/Ian Stephen East News