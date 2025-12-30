Luke Littler to największa gwiazda darta. Mimo że Anglik ma dopiero 18 lat, już jest mistrzem świata i wielkim faworytem do tego, aby w tym roku odnieść kolejny triumf.

Anglik idzie jak burza. Choć ma dopiero 18 lat, znakomicie znosi ciążącą nad nim presję faworyta i wielkiej gwiazdy. Zaczyna już jednak ponosić również konsekwencje swojego sukcesu.

Luke Littler na celowniku kibiców. Po zwycięstwie im odpowiedział. "Dziękuję za wasze pieniądze"

Kibice w Ally Pally już niekoniecznie tak chętnie trzymają za niego kciuki, jak wtedy, kiedy wspinał się na sam szczyt. Podczas jego meczu z Robem Crossem w dużej grupie wspierali właśnie jego rywala.

Na Luke'a Littlera natomiast gwizdali. W trakcie pojedynku 18-latek kilka razy dał po sobie poznać, że nie podoba mu się zachowanie widowni. Czym jeszcze bardziej ich rozjuszał.

Pojedynek zakończył się zwycięstwem Littlera 4:2 w setach. W pewnym momencie było jednak 1:1, a poźniej Cross złapał kontakt na 2:3. Nie był to więc tak jednostronny mecz, jak można było się tego spodziewać.

Trudno powiedzieć, czy zachowanie kibiców wynika z czystej niechęci do Littlera, czy raczej z naturalnej chęci wspierania teoretycznie słabszego zawodnika. Takie zjawisko w sporcie jest dość naturalne i najwięksi mistrzowie muszą sobie z nim radzić.

Kiedy Littler wygrał, zaczął wykonywać wymowne gesty w kierunku trybun. Palec na siebie i palec w podłogę - jak Cristiano Ronaldo po zdobyciu gola. Później udzielił wywiadu, o którym od razu zrobiło się głośno.

Kiedy 18-latek stał obok dziennikarki Sky Sports, z trybun nadal dało się słyszeć buczenie i gwizdy.

- Haha! Tak, dalej na mnie gwiżdżcie! To wy płacicie za bilety, dopłacacie się do mojej nagrody, dziękuję Wam! - mówił z uśmiechem na ustach Luke Littler.

Rozwiń

Ilu ludzi, tyle opinii. Jedni powiedzą, że Lillter nie powinien dać się sprowokować. Inni stwierdzą, że odpowiedział zwycięstwem przy tarczy, a później po prostu wszedł w grę z kibicami, co jest częścią tego widowiska.

Sprawę na łamach portalu "X" skomentował Kuba Łokietek - polski komentator darta, którego głos podczas meczów możemy usłyszeć na kanale TVP Sport.

- 106.5 [średnia punktowa - red.], 17 maksów, 43% podwójne, 15., 10. i 14. lotka w ostatnim secie pod presją. Ale ktoś powie, że się zagotował. Tak należało zareagować, wypowiedzi też nie są dla mnie szokiem. Miał dziękować ludziom za doping i wspaniałą atmosferę? - skomentował polski komentator.

Rozwiń

Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?" Polsat Sport

Luke Littler Chris Sargeant / ProSportsImages / DPPI AFP

Luke Littler Simon O'Connor/PDC materiały prasowe

Luke Littler SHANE HEALEY / ProSportsImagesDPPI / via AFP AFP