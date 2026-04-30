Żądają dymisji Piesiewicza. Zastąpi go Małysz? Jego słowa dają do myślenia

Po tym jak prokuratura wszczęła śledztwo ws. działań firmy zondacrypto, ponownie czarne chmury zebrały się nad Radosławem Piesiewiczem. Ponad pięćdziesięciu przedstawicieli polskich związków sportowych - po spotkaniu z ministrem sportu na PGE Narodowym w Warszawie - wezwało obecnego prezesa PKOl do dymisji.

- Dyskusja była bardzo otwarta, każdy kto chciał, mógł się wypowiedzieć. Przeważały głosy oburzenia. Nie wierzę, że - poza panem Supronem (popiera Radosława Piesiewicza - przyp. red.) - jest jeszcze ktoś, kto nie widzi największego kryzysu Polskiego Komitetu Olimpijskiego od początku jego istnienia - mówił dla Interia Sport Adam Korol, wiceprezes PKOl.

W tej samej rozmowie szef Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego podkreślił, że obecnie celem działaczy jest doprowadzenie do spotkania zarządu PKOl z Radosławem Piesiewiczem. Korol mówił nam również, że jednocześnie trwają rozmowy na temat ewentualnego następcy. Nazwisk jednak nie zdradził.

Małysz za Piesiewicza? Dostał pytanie. Odpowiedź daje do myślenia

W kuluarach - jak poinformował portal WP SportoweFakty - głośno mówi się jednak o tym, że następcą Radosława Piesiewicza mógłby zostać Adam Małysz, który nie będzie ubiegał się o drugą kadencję szefa Polskiego Związku Narciarskiego (wybory odbędą się w czerwcu).

Sam zainteresowany dał jednak do zrozumienia, że nie do końca jest zainteresowany pracą jako szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Nie wiem, czy ktokolwiek jest dzisiaj w stanie pogodzić polskie środowisko. Mamy różne grupy interesów. Ja miałem z tym trudności w związku narciarskim, a co dopiero mówić o PKOl-u, gdzie środowisko jest jeszcze większe i mocniej podzielone. To naprawdę trudna misja. Wydaje mi się, że bez odpowiedniego systemu w ogóle nie ma co myśleć o sukcesie - powiedział Małysz w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Na razie jednak przede wszystkim mało jest realny scenariusz, by sam Radosław Piesiewicz ustąpił. Gdy szef PKOl dowiedział się o żądaniach przedstawicieli związków sportowych, powiedział na antenie Republiki, że rozważyłby podanie się do dymisji, gdyby szefowie klubów piłkarskich - sponsorowanych przez zondacrytpo - także zrezygnowali ze swoich posad. To absurdalny warunek.

Adam Małysz Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Radosław Piesiewicz, szef PKOL Tomasz Jastrzebowski Reporter

Adam Małysz Damian Klamka East News

Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport