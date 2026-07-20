Wygrywała z największymi na świecie, jest kandydatką na prezydentkę kraju

Peter Magyar chce, by Judit Polgar zastąpiła usuniętego z urzędu przez parlament Tamasa Sulyoka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. W sobotę Sulyok podpisał 17. poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji.

Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 r. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Na Węgrzech głowę państwa wybiera parlament, a partia Magyara, Tisza, ma tam większość dwóch trzecich głosów.

Magyar zapowiadał w ostatnich dniach, że państwo będzie miało nowego prezydenta przed 20 sierpnia.

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Judit Polgar kandydatką na prezydentkę Węgier

"Przez dekady Judit Polgar symbolizowała talent i wytrwałość. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii, przez 26 kolejnych lat prowadziła w światowym rankingu kobiet i jednocześnie znajdowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych szachistów na świecie" - napisał Magyar na Facebooku.

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Polgar zakończyła swoją aktywną karierę ponad dziesięć lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swą fundację działa również na rzecz edukacji i równych szans. Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej.

"Przemawiają za nią mocne argumenty: przede wszystkim fakt, że Judit Polgar wywodzi się spoza polityki. Jednocześnie ten status osoby spoza układu może być jej największą wadą: trudno dziś wyobrazić sobie, jak ktoś bez politycznego zaplecza czy znanych poglądów będzie czuwał nad demokratycznym funkcjonowaniem struktur państwowych, jak stanie się istotną przeciwwagą, hamulcem czy czynnikiem ograniczającym władzę" - uznał politolog Gabor Torok.

Zdaniem analityka prawdziwym wyzwaniem dla kandydatki będzie udowodnienie, że jest nie tylko światowej sławy sportsmenką, ale też osobą kompetentną i przygotowaną do objęcia urzędu prezydenta.

Przewodnicząca frakcji Tisza w węgierskim parlamencie Andrea Bujdoso podkreśliła w poniedziałek, że ugrupowanie jednogłośnie popiera kandydaturę Polgar na urząd prezydenta Węgier.

Potrzebujemy szefa państwa, które kocha swój kraj, rozumie wagę wypowiadanych słów, potrafi zachować spokój, wysłuchać odmiennych opinii i wziąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wspólnym obowiązkiem wszystkich Węgrów jest wzniesienie się ponad codzienne rzeczywiste, lub tylko odczuwane, krzywdy, znalezienie odpowiedniego kandydata oraz podjęcie mądrej i sprawiedliwej decyzji

Polgar jest znana i popularna

Brak doświadczenia politycznego Judit Polgar nie jest przeszkodą dla kraju, a może być problemem dla niej samej - ocenił w rozmowie z PAP Marton Schlanger, ekspert budapeszteńskiego think tanku Instytut Republikon, komentując kandydaturę szachistki na urząd prezydenta Węgier.

Dodał, że "fakt, iż Polgar wcześniej nie angażowała się w politykę, może być atutem, ponieważ nikt nie ma szczególnych powodów, by żywić do niej niechęć, a wręcz przeciwnie - cieszy się ona dużą popularnością jako najbardziej utytułowana szachistka, arcymistrzyni, na świecie".

- Do tej pory trzymała się z dala od polityki, ale zawsze była aktywna w dziedzinie edukacji. Prowadzi fundację zajmującą się rozwojem dzieci i jest autorką wielu publikacji, głównie podręczników do nauki gry w szachy. Z dostępnych informacji wynika, że pełniłaby funkcję prezydenta jedynie do czasu przyjęcia nowej konstytucji przez partię Tisza. Przypuszczam, że zachowywałaby dystans wobec kwestii prawnych i jako prezydent prawdopodobnie angażowałaby się w działania o charakterze ceremonialnym - ocenił Schlanger.

Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego to właśnie Polgar premier Magyar wybrał na kandydatkę na prezydenta, analityk powiedział: - Uważano ją za osobę powszechnie lubianą, choć obecnie - gdy poważnie rozważa się jej kandydaturę na urząd prezydenta - pojawiają się głosy krytyczne.

- Niektórym przeszkadza jej wcześniejsza bierność polityczna (wobec władzy Viktora Orbana), brak wykształcenia prawniczego lub inne kwestie. Publicznie jej kandydaturę jako pierwsi zarekomendowali w liście otwartym przedstawiciele świata nauki i kultury, co skłoniło Magyara do przeprowadzenia z nią rozmowy. Można jednak przypuszczać, że zakulisowe konsultacje trwały już od kilku tygodni i proces ten nie wydarzył się z dnia na dzień - zaznaczył analityk.

- Podsumowując, wybór ten podyktowany był faktem, że głównym problemem w przypadku Tamasa Sulyoka był brak rozpoznawalności u większości obywateli i niechęć pozostałej części społeczeństwa. Można śmiało powiedzieć, że Polgar jest bardziej znana i popularna - podkreślił rozmówca.

Judit Polgar PETER KOHALMI AFP

Peter Magyar obecny na finale Ligi Mistrzów NICOLAS TUCAT AFP

Judit Polgar w 1993 roku ATTILA KISBENEDEK AFP





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