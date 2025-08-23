Wspaniały występ Polki w Mediolanie. Jest złoty medal mistrzostw świata

Polskie kajakarstwo od dłuższego czasu regularnie przynosi medale, które nasze kajakarki i kajakarze zdobywają na największych imprezach świata, na czele z igrzyskami olimpijskimi. Nie może więc dziwić, że Biało-Czerwoni przed każdą międzynardową rywalizacją znajdują się w gronie mocnych kandydatów do medali.

Nie inaczej sytuacja kształtowała się także przed mistrzostwami świata w 2025 roku, a te odbywają się we włoskiej stolicy mody - Mediolanie. Rywalizacja w Lombardii rozpoczęła się w środę, a na pierwszy medal polscy kibice musieli poczekać aż do sobotniego popołudnia. Sukces jest jednak ogromny.

Anna Puławska ze złotym medalem. Wielki sukces Polki

W rywalizacji w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów Polskę reprezentowała doświadczona 29-letnia Anna Puławska. Brązowa i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich znajdowała się oczywiście w gronie bardzo mocnych kandydatek do zdobycia medalu.

Tak się właśnie stało. Polka wygrała swój wyścig z czasem 1:49.30, a jej przewaga nad drugą Australijką Natalią Drobot wyniosła 0.43 sekundy. Podium uzupełniła Węgierka Zsoka Csikos, która ukończyła rywalizację z czasem 1:49.84.

Dla naszej kajakarki to już siódmy medal mistrzostw świata w karierze, a trzeci z tego najcenniejszego kruszcu, nigdy nie sięgnęła jednak po krążek w konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Do swojego dorobku Puławska może jeszcze dołożyć kolejny medal. W niedzielę wystartuje w parze z Martyną Klatt na dystansie 500 metrów.

Anna Puławska ma już trzy złote medale w tym sezonie Pucharu Świata Polski Związek Kajakowy materiały prasowe

Anna Puławska Polski Związek Kajakowy materiały prasowe