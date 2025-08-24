Wspaniały sukces Polek we Włoszech. Mamy kolejny medal mistrzostw świata

Trwające od środy mistrzostwa świata w kajakarstwie przez długi czas nie rozpieszczały polskich kibiców. Na premierowy "krążek" musieliśmy poczekać do sobotniego popołudnia. Ze świetnej strony pokazała się brązowa i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich Anna Puławska. Polka okazała się najlepsza w konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Dla Puławskiej był to już siódmy medal mistrzostw świata, a trzeci złoty.

Świetny start Polek. Anna Puławska i Martyna Klatt wywalczyły złoto w Mediolanie

Puławska postanowiła nie odpuszczać i następnego dnia ponownie znalazła się na najwyższym stopniu podium. Tym razem w duecie z Martyną Klatt okazała się bezkonkurencyjna na dystansie 500 metrów w kategorii K2.

Polski duet wpadł na metę z czasem 1:41.34, co dało medal z najcenniejszego kruszcu. Tuż za ich plecami ze stratą 0,58 sekund znalazły się reprezentujące Australię Kailey Harlen i Natalię Drobot. Najniższy stopień podium należy z kolei do Niemek, które do zwyciężczyń straciły ponad półtorej sekundy.

Martyna Klatt podczas mistrzostw świata w 2023 roku w Duisburgu sięgnęła po dwa medale startując wraz z Heleną Wiśniewską. Polki na dystansie 200 metrów sięgnęły wówczas po złoto, natomiast w konkurencji 500 metrów zgarnęły srebrne medale. Tym samym Klatt przebiła swoje osiągnięcie w konkurencji K2 500 metrów z niemieckiego czempionatu.

Mistrzostwa świata w kajakarstwie zakończy popołudniowy wyścig na dystansie 5000 metrów, w którym wystąpi m.in. Wiktor Głazunow.

FC Bayern Monachium - RB Lipsk. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Anna Puławska ma już trzy złote medale w tym sezonie Pucharu Świata Polski Związek Kajakowy materiały prasowe

Martyna Klatt i Helena Wiśniewska zdobyły swój drugi medal na tegorocznych mistrzostwach świata. W niedzielę reprezentanci Polski wywalczyli 3 krążki Grzegorz Michałowski materiały prasowe