Wspaniały sukces Polek we Włoszech. Mamy kolejny medal mistrzostw świata

Bartłomiej Wrzesiński

W sobotnie popołudnie mogliśmy świętować pierwszy medal Polski na odbywających się w Mediolanie mistrzostw świata w kajakarstwie. Po złoty medal na dystansie 500 metrów sięgnęła Anna Puławska. Kolejnego dnia zmagań zawodniczka ta powtórzyła swój sukces. Wraz z Martyną Klatt Puławska zdobyła swoje drugie złoto podczas tegorocznych mistrzostw. Polki okazały się najlepsze w konkurencji K2 na dystansie 500 metrów.

Martyna Klatt i Anna Puławska sięgnęły po złoty medal mistrzostw świata w konkurencji K2 500 m
Martyna Klatt i Anna Puławska sięgnęły po złoty medal mistrzostw świata w konkurencji K2 500 mDamian Kosciesza / PressFocus / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Trwające od środy mistrzostwa świata w kajakarstwie przez długi czas nie rozpieszczały polskich kibiców. Na premierowy "krążek" musieliśmy poczekać do sobotniego popołudnia. Ze świetnej strony pokazała się brązowa i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich Anna Puławska. Polka okazała się najlepsza w konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Dla Puławskiej był to już siódmy medal mistrzostw świata, a trzeci złoty.

    Puławska postanowiła nie odpuszczać i następnego dnia ponownie znalazła się na najwyższym stopniu podium. Tym razem w duecie z Martyną Klatt okazała się bezkonkurencyjna na dystansie 500 metrów w kategorii K2.

    Polski duet wpadł na metę z czasem 1:41.34, co dało medal z najcenniejszego kruszcu. Tuż za ich plecami ze stratą 0,58 sekund znalazły się reprezentujące Australię Kailey Harlen i Natalię Drobot. Najniższy stopień podium należy z kolei do Niemek, które do zwyciężczyń straciły ponad półtorej sekundy.

    Martyna Klatt podczas mistrzostw świata w 2023 roku w Duisburgu sięgnęła po dwa medale startując wraz z Heleną Wiśniewską. Polki na dystansie 200 metrów sięgnęły wówczas po złoto, natomiast w konkurencji 500 metrów zgarnęły srebrne medale. Tym samym Klatt przebiła swoje osiągnięcie w konkurencji K2 500 metrów z niemieckiego czempionatu.

    Mistrzostwa świata w kajakarstwie zakończy popołudniowy wyścig na dystansie 5000 metrów, w którym wystąpi m.in. Wiktor Głazunow.

    Anna Puławska ma już trzy złote medale w tym sezonie Pucharu Świata
    Anna Puławska ma już trzy złote medale w tym sezonie Pucharu ŚwiataPolski Związek Kajakowymateriały prasowe
    Martyna Klatt i Helena Wiśniewska zdobyły swój drugi medal na tegorocznych mistrzostwach świata. W niedzielę reprezentanci Polski wywalczyli 3 krążki
    Martyna Klatt i Helena Wiśniewska zdobyły swój drugi medal na tegorocznych mistrzostwach świata. W niedzielę reprezentanci Polski wywalczyli 3 krążki Grzegorz Michałowski materiały prasowe

