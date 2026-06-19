Wspaniały dzień Polaków, dwa medale mistrzostw Europy. Tyle lat czekania

Florecista Andrzej Rządkowski potwierdził we Francji, że drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata Grand Prix FIE przed miesiącem w Szanghaju było przejawem zwyżki formy i osiągnął największy sukces w karierze.

Ze względu na wysokie rozstawienie - dzięki kompletowi zwycięstw w fazie grupowej - były mistrz świata kadetów (do lat 17) zaczął zmagania od 1/16 finału i w tej części rywalizacji pokonał Bornę Spoljara z Chorwacji 15:5. Z kolei w 1/8 finału wygrał z mającym w dorobku medale mistrzostw świata i kontynentu Węgrem Gergo Szemesem 15:14.

Andrzej Rządkowski wicemistrzem Europy. Pobił mistrza świata

W walce o miejsce na podium Polak zwyciężył siódmego w rankingu florecistów ubiegłorocznego mistrza świata i wicemistrza olimpijskiego z Paryża, Włocha Filippo Macchiego, ale znowu musiał się wykazać odpornością psychiczną, bo decydowało jedno trafienie - 15:14. Po tej walce doszło do awantury na planszy. Florecista z Italii nie mógł pogodzić się z porażką.

W półfinale na 29-letniego Polaka czekał inny reprezentant Italii - Tommaso Martini. Po pierwszej wyrównanej rundzie (3:3), w drugiej spokojnie i świetnie taktycznie walczący Polak odskoczył na 10:4, a następnie 12:6. W ostatniej odsłonie dokończył dzieła zadając trzy brakujące do zwycięstwa trafienia i pojedynek zakończył się wynikiem 15:7.

Finałowym rywalem był Francuz Rafael Savin, niewiele wyżej notowany w rankingu brązowy medalista ME sprzed trzech lat. Zawodnicy punktowali falowo. Zaczęło się od 3:0 dla Rządkowskiego, później zrobiło się 4:3 i nastąpił pokaz fechtunku ze strony Polaka, który odskoczył na 9:4.

Savin nie zamierzał jednak rezygnować i systematycznie niwelował straty. Polakowi wyraźnie zaczęło brakować sił, z akcji na akcję był coraz bardziej bezradny, a reprezentant gospodarzy od stanu 9:10 zadał kolejne trafienia i zwyciężył 15:10.

Ostatnim polskim indywidualnym medalistą mistrzostw Europy był w 2012 roku Michał Majewski. Na złoto w tej imprezie czekamy już 29 lat. W 1997 roku mistrzem Europy został w Gdańsku Adam Krzesiński.

Michał Siess zajął 15. miejsce. Leszek Rajski został sklasyfikowany na 21. lokacie.

Alicja Klasik z medalem ME. Pierwszy indywidualny sukces naszej medalistki z Paryża

Przed Rządkowskim po medal ME - pierwszy indywidualny w seniorskiej karierze - sięgnęła brązowa medalistka olimpijska z Paryża w drużynie Alicja Klasik.

22-latka szpadzistka drogę do medalu zaczęła od świetnej postawy w eliminacjach grupowych. Wygrała pięć pojedynków i dzięki bilansowi trafień plus 14 została najwyżej rozstawiona w głównej drabince.

W 1/32 finału trzykrotna mistrzyni Polski (2024-26) pokonała Angelę Krieger 15:7, w kolejnej rundzie zwyciężyła inną reprezentantkę Szwajcarii Aurore Favre 15:10, w 1/8 finału wygrała z Łotyszką Sofiją Prosiną 10:7, a w ćwierćfinale z Hiszpanką Danielą Pinyol Tomas 15:8.

W półfinale sklasyfikowana na 33. miejscu w świecie leworęczna zawodniczka RMKS Rybnik, była mistrzyni świata kadetek (do lat 17), przegrała z Niemką Alexandrą Ehler 9:11.

Przez większość dziewięciominutowego pojedynku wynik oscylował wokół remisu, ale w końcówce bardziej doświadczona, 31-letnia Niemka wykorzystała moment zagubienia Polki i odskoczyła na dwa trafienia, co pozwoliło jej cieszyć się ze zwycięstwa.

W finale Ehler przegrała z Estonką Katriną Lehis 15:11. Mistrzyni olimpijska z Tokio, która prowadzi w światowym rankingu, po raz drugi została mistrzynią Starego Kontynentu; poprzednio w 2018 roku.

Kinga Zgryźniak zajęła 24. miejsce. Dwie pozycji niżej uplasowała się Magdalena Pawłowska, a Gloria Klughardt została sklasyfikowana na 80. pozycji.

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W sięgającej 1981 roku historii ME polscy szermierze wywalczyli już 92 medale. Indywidualnie zdobyli ich 58, w tym dziewięć złotych, 11 srebrnych i 38 brązowych, a drużynowo - 34 (8-15-11).

Od piątku, 19 czerwca, w Antony rozgrywane będą turnieje drużynowe. Na pierwszy ogień - szablistki i szpadziści.

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Transmisje z mistrzostw Europy w szermierce dostępne na antenach Polsatu Sportu a także w Polsat Box Go.

Alicja Klasik Olivier Chassignole AFP

Andrzej Rządkowski Baptiste Autissier/ZUMA Newspix.pl

Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Alicja Klasik, Aleksandra Jarecka FRANCK FIFE / AFP AFP





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