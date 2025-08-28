Wrzesień w rytmie sportu w Polsat Box Go

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać na 20 kanałach sportowych, w dowolnym miejscu i czasie, na wielu urządzeniach.

US Open z udziałem gwiazd polskiego tenisa

Trwa ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym roku - aż do 7 września Nowy Jork jest stolicą światowego tenisa. Wśród faworytów do wygranej turnieju jest nasza Iga Świątek, której celem po triumfie w Wimbledonie 2025 jest odzyskanie tytułu US Open zdobytego w 2022 roku. Polka przygotowuje się do 2.rundy turnieju po wygranej w pierwszym meczu 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emiliani Arango. Wśród reprezentantów Biało-Czerwonych znalazły się inne gwiazdy polskiego tenisa: Magdalena Fręch, która w 1. rundzie turnieju pokonała Australijkę talię Gibson 6:2,6:2 oraz Kamil Majchrzak - zwycięzca pojedynku z Hugo Delienem po czterosetowym meczu: 6:1, 6:4, 6:7(5), 6:4. Transmisje z trawiastych kortów w Polsat Box Go w kanałach Eurosport.

Cała Polska kibicuje siatkarkom!

Do 7 września w Tajlandii trwa święto kobiecej siatkówki, w której udział bierze reprezentacja Polski, brązowe medalistki ostatnich trzech edycji Ligi Narodów. Nowy format rozgrywek gwarantuje więcej rywalizacji i szans na niespodzianki. Czy Polki powtórzą sukces z poprzednich mistrzostw, gdzie dotarły aż do ćwierćfinału?

Biało-Czerwone rozpoczęły turniej od zwycięstwa nad Wietnamem 3:1, a następnie pokonały Kenię 3:1. Przed nimi jeszcze kluczowe starcie z Niemkami, które również mają na koncie dwa zwycięstwa. Mecz ten zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie G i będzie miał kluczowe znaczenie dla rozstawienia w fazie pucharowej. Transmisje z wszystkich spotkań w Polsat Box Go, w kanałach Polsat Sport.

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn w kanałach Polsat Sport

W dniach 12-28 września Filipiny staną się areną siatkarskich emocji. 32 drużyny z całego świata powalczą o tytuł mistrza świata. Polska, aktualny mistrz Europy i wicemistrz świata, trafiła do grupy B, gdzie zmierzy się z Rumunią, Katarem i Holandią. Zespół Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju.

13 września, godz.: 15:30, Polska - Rumunia

15 września, godz.: 15:30, Polska - Katar

17 września, godz.: 12:00, Polska - Holandia

20 września; 1/8 finału

24 września; 1/4 finału

27 września; 1/2 finału

28 września; mecz o 3. miejsce i finał

Formula 1® w Eleven Sports

Szybki tor, legendarna atmosfera i włoska pasja. GP Włoch na torze Monza, to jeden z najbardziej wyczekiwanych wyścigów sezonu. Czy Ferrari z Lewisem Hamiltonem i Charlesem Leclerkiem zaskoczą na własnym podwórku?

5 września, godz. 13:30, godz. 17:00 - treningi

6 września, godz. 12:30 - trening, godz. 16:00 - kwalifikacje

7 września, godz. 15:00 - wyścig główny

Uliczny tor w sercu Baku (GP Azerbejdżanu) to gwarancja dramatycznych zakrętów i niespodziewanych manewrów. Kierowcy F1 będą walczyć o cenne punkty w scenerii łączącej nowoczesność z historią.

19 września, godz. 10:30, godz. 14:00 - treningi

20 września, godz. 10:30 - trening, godz. 14:00 - kwalifikacje

21 września, 13:00 - wyścig główny

Piłkarskie ligi europejskie

Nowe transfery, nowe nadzieje i czas na piłkarskie widowiska w wybranych spotkaniach LALIGA EA SPORTS, Bundesliga i Ligue 1 McDonald's w Eleven Sports. We wrześniu w LALIGA EA SPORTS szlagierowe spotkania FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym przeciwko wymagającym rywalom, takim jak Real Sociedad i Getafe CF, a także pojedynek Levante - walecznej drużyny z Walencji - z Realem Madryt, pełnym gwiazd europejskim gigantem, który zawsze gra widowiskowo.

21 września, godz.: 21:00, FC Barcelona - Getafe CF

24 września, godz.: 21:00, Levante - Real Madryt

28 września, godz.: 21:00, FC Barcelona - Real Sociedad de Fútbol

Obecny sezon Bundesligi zapowiada się niezwykle emocjonująco - Bayern Monachium jako obrońca tytułu ponownie celuje w mistrzostwo, ale pozostałe niemieckie drużyny z determinacją będą walczyć o jego detronizację. Są wśród nich m.in. Hamburg SV - beniaminek, który wraca do elity z ambicjami, by namieszać w stawce oraz Werder Brema - zespół, który po solidnym poprzednim sezonie liczy na dalszy rozwój i walkę o miejsce w europejskich pucharach.

13 września, godz.: 18:30, Bayern Monachium - Hamburg SV

26 września, godz. 20:30, Bayern Monachium - Werder Brema

Wrzesień w Ligue 1 to jeden z najbardziej intensywnych miesięcy w kalendarzu francuskiej ligi. Obfituje w emocjonujące starcia, min.: wyczekiwane przez kibiców "Le Classique" między Olympique de Marseille, a Paris Saint-Germain.

21 września, godz.: 15:00, Olimpique de Marseille - Paris Saint-Germain.

Eliminacje do mundialu 2026 transmitowane przez stacje Polsat Sport

Z 12 grup tylko zwycięzcy awansują bezpośrednio do finałów, a Polska - pod wodzą Jana Urbana - powalczy w grupie G z Holandią, Finlandią, Litwą i Maltą. Każdy punkt będzie na wagę złota, bo rywale są wymagający: faworyt Holandia, obecny lider Finlandia, nieprzewidywalna Litwa i waleczna Malta. W serwisie dostępne będą wszystkie mecze eliminacyjne, z wyjątkiem spotkań reprezentacji Polski.

Liga Europy UEFA w stacjach Polsat Sport

W sezonie 2025/26 spotkania Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA rozgrywane są w nowym formacie ligowym, bez klasycznych grup. Każda z 36 drużyn w turnieju głównym zmierzy się z ośmioma różnymi rywalami, a najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej. W Lidze Europy zobaczymy m.in. AS Roma, Lille OSC, Real Betis, FC Porto, Aston Villa, Dinamo Zagrzeb, Bologna, Olympique Lyon. Dokładny terminarz spotkań zostanie ustalony po losowaniu fazy ligowej, które odbędzie się 29 sierpnia br.

Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go

Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych:

są tu kanały z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (niemiecka Bundesliga, hiszpańska LALIGA EA SPORTS, francuska Ligue 1 McDonald's, włoska Serie A, PGE Ekstraliga, Formula 1®), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wiele innych.

