Wrócił temat wypadku Baumgartnera. Prokuratura ustaliła przyczynę śmierci

Felix Baumgartner był bez wątpienia jednym z najpopularniejszych na świecie sportowców ekstremalnych. Największą sławę dał mu wyczyn z października 2012, gdy w specjalnym balonie wzniósł się na wysokość prawie czterdziestu kilometrów, a następnie skoczył ze spadochronem. Do dziś nikt nie zrobił czegoś podobnego, wobec czego Austriak stał się prawdziwym celebrytą. W późniejszych latach gościł na wielu ważnych wydarzeniach, choćby na wyścigach Formuły 1. Ponadto kontynuował ekstremalne wyzwania. Misja z drugiej połowy lipca tego roku niestety zakończyła się najgorzej jak tylko się da.

We Włoszech doszło do poważnego wypadku paralotni, którą leciał 56-latek. Felix Baumgartner uderzył o ziemię z ogromną siłą i zginął na miejscu. Podczas gdy do jego najbliższych spływały kondolencje z całego świata, eksperci zaczęli prace nad ustaleniem przyczyn katastrofy. Początkowo pojawiały się informacje o zawale serca. Na początku października głos zabrała prokuratura. Wieściami podzielił się "bild.de".

Felix Baumgartner zginął przez błąd ludzki. To dlatego doszło do tragedii we Włoszech

"Teraz jest jasne: wypadek Baumgartnera był spowodowany błędem ludzkim" - napisał niemiecki portal. "Nastąpiła gwałtowna utrata wysokości, gdy rozpoczęło się spiralne nurkowanie, a Baumgartner nie był w stanie wyprowadzić spadochronu ze spirali" - przyznał prokurator Raffaele Iannella. W dalszej części artykułu autor materiału wyjaśnia, że Austriak nie zastosował odpowiedniej techniki, aby odzyskać kontrolę. "Doprowadziło to do utraty kontroli nad samolotem i niemożności wyjścia ze spirali" - dodał Iannella.

Prawdopodobnie na tym zakończy się postępowanie, ponieważ prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy. Odpowiedni raport trafił już do rodziny sportowca. "Po wypadku śledczy sprowadzili z Rzymu biegłego do Fermo, aby ustalić przyczynę wypadku. Teraz została ona ustalona - i daje pogrążonym w żałobie pewność" - podsumowali niemieccy dziennikarze.

Felix Baumgartner Felix Hörhager AFP

Felix Baumgartner Kirill Kudryavtsev AFP

znicz Eryk Stawinski/REPORTER East News