World Snooker Tour informuje ws. Szubarczyka. Koniec pewnej epoki

Wielkich talentów w światowym snookerze było niegdyś wiele, ale nigdy nie zdarzyło się, by zaledwie 14-letni chłopiec przedostał się do zawodowej elity. Mimo że np. genialny Ronnie O'Sullivan zaliczył pierwszego breaka 100-punktowego jako 10-latek, a maksymalnego (147 punkty) - w wieku 15 lat. Tyle że przepisy obowiązujące na Wyspach zabraniały gry w Main Tourze zawodnikom, którzy nie ukończyli 16 lat, z uwagi na system obowiązkowej edukacji.

A gdy go zniesiono, rekord poprawił Polak. I nie był to wcale Szubarczyk, ale w 2011 roku Kacper Filipiak. Gdy rozgrywał swój pierwszy rankingowy mecz w Australian Goldfields Open, miał 15,5 roku. Tamten turniej wygrał Stuart Bingham, w finale pokonał 9:8 Marka Williamsa.

Rekord Filipiaka w zeszłm sezonie poprawił właśnie 14-letni Szubarczyk. To o nim Mark Williams, trzykrotny mistrz świata, powiedział, że jest "jednym z z najlepszych w historii 14-latków jakich widział" i nazwał "olbrzymim talentem". Wtórowali mu inni znakomici snookerzyści, a legendarny Jimmy White, pokonany przez zawodnika z Lublina w eliminacjach UK Championship, zaznaczył, że Michał ma wyjątkową lekkość ruchu, co świetnie wróży na przyszłość.

Polak zaś już trochę się w tym tourze zadomowił, wygrał w tym sezonie 10 z 24 spotkań, zaliczył pierwszego 100-punktowego brejka i aż 24 notowane.

W sobotę wywalczył też przepustkę do głównych zmagań w Welsh Open - te odbędą się w drugiej połowie w Venue Cymru w Llandudno. I pojedzie tam wspólnie z Antonim Kowalskim, walczącym o utrzymanie w Main Tourze. Ten fakt oficjalny profil World Snooker Tour w mediach społecznościowych też podkreślił, ale skupił się na innym.

Michał Szubarczyk już nie jest 14-latkiem. World Snooker Tour nie zapomniał o urodzinach polskiego diamentu

Kwalifikacje do German Masters oraz Welsh Open z zeszłego tygodnia dopiero zapowiadały najważniejsze wydarzenie, a tym jest rozpoczęty już w Alexandra Palace w Londynie turniej Masters. Jedna z trzech imprez zaliczanych do "Potrójnej Korony", obok mistrzostw świata i UK Championship, ale na razie niedostępna dla Polaków. Z pulą nagród przekraczającą milion funtów, ale też i nierankingowa, bo występują w niej wyłącznie zawodnicy zaproszeni. Konkretnie - 16 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu WST. Tytułu nie obroni Shaun Murphy, przegrał pierwsze spotkanie, z a gry wycofał się z kolei O'Sullivan.

I w trakcie tej rywalizacji WST zamieściło post poświęcony Szubarczykowi, a nawet dwa. W pierwszym przypomniano, że Polak w poniedziałek skończył 15 lat.

A później pokazano efektowne wbicia, jakie Polak zaliczył w potyczce z Jordanem Brownem w UK Championship.

Szubarczyk znów pojawi się przy stole w Main Tourze 10 lub 11 lutego - wtedy w Barnsley odbędą się eliminacje do World Open - jeśli Polak przejdzie dwa etapy, w połowie marca poleci do chińskiego Yushanu. Później czeka go główna faza Welsh Open, a w połowie kwietnia - mistrzostwa świata.

