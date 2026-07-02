Wojsko potwierdza ws. Aleksandry Mirosław. To koniec, czas się pożegnać

"Już w ten weekend zapraszamy do Krakowa, gdzie na ściance wspinaczkowej wystąpi st. kpr. Aleksandra Mirosław. To wyjątkowe wydarzenie będzie pożegnalnym startem mistrzyni olimpijskiej" - ogłasza Centralny Wojskowy Zespół Sportowy w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

"W zawodach wystąpi również st. szer. spec. Patrycja Chudziak, której gorąco kibicujemy! W dniach 3-5 lipca Rynek Główny w Krakowie zapełni się kibicami - wstęp na trybuny jest bezpłatny" - dodano.

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Tym samym potwierdzono ostatnie chwile polskiej mistrzyni na ściance wspinaczkowej. Wcześniej, w lutym i w dniu swoich 32. urodzin, Aleksandra Mirosław sama przekazała, że sezon 2026 będzie dla niej tym finałowym.

Aleksandra Mirosław ogłosiła koniec kariery. Pożegnalne starty

"Ten pomysł pierwszy raz pojawił się w moim sercu wiele lat temu i od tego czasu powoli rośnie. Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu. A teraz, gdy kończę 32 lata, nadszedł ten dzień" - ogłosiła Aleksandra Mirosław przed kilkoma miesiącami.

Chciałbym Wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem zawodniczym w Pucharze Świata i Mistrzostwach Europy

Teraz, na krótko przed występem w Pucharze Świata w Krakowie, raz jeszcze zabrała głos i podzieliła się emocjami. "W tym roku zaczynam sezon później niż zwykle i będzie to mój pierwszy (i w pewnym sensie ostatni) start. Ale jak zawsze jadę na te zawody z zaufaniem do mojego zespołu i pracy, którą wykonaliśmy przez ostatnie miesiące" - opisała.

Potem odłożyła telefon na bok i - jak sama przekazała - skupiła się już wyłącznie na treningach, odpoczynku oraz odbieraniu sygnałów wysyłanych przez ciało.

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Tak Aleksandra Mirosław rozsławiła Polskę i wojsko

Zaangażowanie CWZ w promocję startu Aleksandry Mirosław absolutnie nie powinno dziwić. Już od 2021 roku zawodniczka jest bowiem żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu starszego kaprala.

Przez ten czas rozsławiła Polskę i wojsko niesamowitymi sukcesami na arenie sportowej. Zdobyła olimpijskie złoto we wspinaczce na czas (Paryż 2024), mistrzostwo świata (Seul 2025) oraz mistrzostwo Europy (Monachium 2022).

Aleksandra Mirosław jest też wielokrotną rekordzistką świata w swojej dyscyplinie. Regularne pobijała ustanawiane przez samą siebie rekordy, dobijając w Seulu do czasu 6,03.





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