Wojsko Polskie oficjalnie ogłasza ws. swoich żołnierzy. Poszło lawinowo

Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, który skupia w swoich szeregach wielu sportowców-żołnierzy, przekazuje najnowszy komunikat dotyczący niesamowitych sukcesów Polaków. A te w lipcu osiągane są lawinowo.

To jednak nie wszystko. Poinformowano też, że do CWZS dołączyła właśnie następna utalentowana polska lekkoatletka, zasilając tzw. Armię Mistrzów. To sportsmenka, która przed dwoma tygodniami pobiła rekord podczas Memoriału Czesława Cybulskiego w Poznaniu.

Wielkie sukcesy Polski na arenie międzynarodowej. Jest czym się pochwalić

Doskonała passa sportowców-żołnierzy rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca od brązowego medalu młodzieżowych mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym wywalczonego przez szer. Małgorzatę Karbownik oraz od tytuł mistrza świata do lat 23 w kajakarstwie - C1 1000 m zdobytego przez szer. Kacpra Sieradzana.

"Medale zdobyte przez Małgorzatę Karbownik i Kacpra Sieradzana są powodem do dumy nie tylko dla samych sportowców, ale również dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" - opisano na oficjalnej stronie internetowej CWZS.

Sukcesy młodych żołnierzy pokazują, że wojskowy system szkolenia sportowego skutecznie wspiera rozwój zawodników, którzy z powodzeniem reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej

Następnie przyszły kolejne wspaniałe osiągnięcia. St. szer. spec. Anna Puławska zdobyła srebrny medal w konkurencji K1 500 w Pucharze Świata w sprincie kajakarskim, srebro st. szer. spec. Jakuba Sztorcha oraz st. szer. spec. Mikołaja Staniula w żeglarskich mistrzostwach Europy w klasie 49 er i złoto st. szer. Martyny Klatt i st. szer. spec. Anny Puławskiej w Pucharu Świata w sprincie kajakowym.

"Jesteśmy dumni, że żołnierze Wojska Polskiego z taką klasą i zaangażowaniem reprezentują Polskę oraz Centralny Wojskowy Zespół Sportowy" - zapewniono w komunikacie.

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"Armia Mistrzów" przy CWZS stale się powiększa. Niedawno do zespołu dołączyła lekkoatletka specjalizująca się w biegu przez płotki na 400 m ze srebrem oraz brązem Halowych Mistrzostw Świata na koncie, Anna Gryc.

"Jako żołnierz, patriotka i reprezentantka naszego kraju będzie walczyć o najwyższe cele z jeszcze większą motywacją. Bo kiedy stajesz na najwyższym stopniu podium, a w tle rozbrzmiewa 'Mazurek Dąbrowskiego', w mundurze ten moment nabiera wyjątkowego znaczenia" - podsumowano.

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