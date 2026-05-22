Pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem było odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zebrano 80 podpisów ze 106 organizacji, prawnych członków PKOl.

To dawało mandat do podjęcia zmian, ale Piesiewicz nie dopuścił do głosowania w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Krzysztof Wiłkomirski: to jest dyktatura a nie współpraca

Prezes PKOl przy wsparciu komisji rewizyjnej starał się podważać zasadność tego wniosku i kwestie formalne. W końcu go zablokował.

O całej sytuacji, jaka miała miejsce, Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo, opowiedział w rozmowie z Interia Sport.

- Zaczęło się już od tego, że prezes PKOl wprowadził swój porządek obrad i nie dał możliwości zmiany, pomimo tego, że zawsze tak w przeszłości było. Narzucił nam swój sposób myślenia i funkcjonowania. Już na samym początku zarządu dał nam do zrozumienia, że nie będzie się z liczył z nikim i niczym, bo on jest bogiem w tej instytucji i będzie robił tak jak chce - relacjonował Wiłkomirski, który jest medalistą mistrzostw świata (2001) i Europy (2003) w judo.

Następnie pod koniec zarządu w sprawach różnych, kiedy wprowadziliśmy swój wniosek, to przy wsparciu komisji rewizyjnej cały czas odpierał możliwość podjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ostatecznie mu się to udało. Oczywiście może tak robić, ale to jest raczej pokazanie arogancji, ale też strach przed weryfikacją. Gdyby czuł się pewnie, tak jak mówi, to przecież by powiedział: oczywiście jestem do waszej dyspozycji, uważam, działam dobrze, niech większość zadecyduje

Ta większość jest zdecydowana, bo jednak podpis pod wnioskiem złożyło 80 podpisów ze 106 stowarzyszeń należących do PKOl.

- Prezes Piesiewicz podpierał się tym, że to jest niezgodnie z prawem i to pomimo tego, że przeczytaliśmy mu opinię prawną jednej z lepszych kancelarii w Polsce, która jak najbardziej podtrzymywała tę naszą linię. To nie jest tak, że wymyślamy sobie coś sami. Prezes wielokrotnie mówił, że powinniśmy się wzajemnie szanować w rodzinie olimpijskiej i postępować zgodnie z zasadami fair play. Zawsze używa wyniosłych słów, ale jak dochodzi co do czego, to nie ma u niego szacunku. Postępuje tylko zgodnie z tym, co sobie zaplanuje i raczej to jest dyktatura, a nie współpraca - mówił prezes PZJudo.

"Prezes przeszedł do próby zastraszania"

Na początku przyszłego tygodnia wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKOl zostanie złożony do biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Opozycja oczekuje, że zgodnie ze statutem, takie zabranie zostanie zwołane.

- Oczywiście możemy przypuszczać, że prezes znowu - unikając weryfikacji - wymyśli milion pretekstów i sposobów przy pomocy swojej komisji rewizyjnej, żeby tego nie zwoływać. To jednak raczej świadczy o tchórzostwie. Zresztą najlepiej pokazuje to, do czego się posuwał w ostatnich dniach. Prezes Piesiewicz przyznał, że nagrywał część rozmów z członkami PKOl i w najbliższym czasie zostaną one ujawnione. Przeszedł zatem do próby zastraszania. Oczywiście czekam na nagranie rozmów, bo ja sobie nie przypominam, żebym komuś coś obiecywał i żebym kogoś zastraszał. Samo posuwanie się do nagrywania i potem zastraszania świadczy o sposobie działania - jak bandyta, a nie jak partner. Rozumiem, że możemy się w czymś nie zgadzać, możemy mieć inne zdanie, możemy dzwonić po znajomych, członkach, przekonywać ich do swoich argumentów, ale mi nawet do głowy nie przyszło, żeby nagrywać czyjeś rozmowy. Jak widać, prezes ma inne zasady, inną moralność i posunie się do wszystkiego. Pytanie jeszcze, do czego dalej? - opowiadał rozemocjonowany Wiłkomirski.

