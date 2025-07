Wielkie koszty organizacji Pucharu Świata w Krakowie. "To jednak jest świetna promocja Polski"

W skrócie Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas odbył się na Rynku Głównym w Krakowie, przyciągając tłumy i stając się wyjątkową promocją dyscypliny.

Marek Wierzbowski podkreślił korzyści płynące z organizacji wydarzenia dla polskiego sportu, miasta Krakowa i kraju.

Organizacja zawodów była kosztowna, ale miasto Kraków wsparło przedsięwzięcie promocyjnie, a zagraniczni trenerzy byli zachwyceni polskim miastem.

Marek Wierzbowski o sukcesie Pucharu Świata w Krakowie. "Wszyscy są wygranymi"

Tomasz Kalemba, Interia.pl: Puchar Świata we wspinaczce na czas to, jak było widać, duże wydarzenie. Miejsce organizacji zawodów, czyli Rynek Główny w Krakowie, sprawiło, że rywalizację obejrzały tłumy.

Marek Wierzbowski, prezes Polskiego Związku Alpinizmu: - Rynek Główny rzeczywiście przyciąga tłumy. To naprawdę dobre miejsce do rozegrania takich zawodów. Taki trend jest teraz na świecie, by duże imprezy organizować w centrum miast.

Nie ma co ukrywać, że to była świetna promocja wspinaczki.

- Zdecydowanie to była fantastyczna promocja dla sportu, ale też zawodników.

Jesteśmy jedynym związkiem w Polsce, który ma dwie dyscypliny na dwóch różnych igrzyskach olimpijskich - letnich i zimowych

Takie wydarzenie w takim miejscu, to pewnie musiało sporo kosztować?

- Niestety koszty organizacji Pucharu Świata we wspinaczce, to są naprawdę duże pieniądze. Samo wypożyczenie certyfikowanej ściany wspinaczkowej, to kwota podchodząca pod milion złotych. W to wliczony jest też koszt montażu i transportu. Do tego dochodzi pula nagród i wszelkie opłaty organizacyjne. Uzbiera się tego trochę.

A wynajęcie tak elitarnego miejsca, jak Rynek Główny w Krakowie?

- To miejsce udostępniło nam miasto Kraków w ramach promocji. Bez dwóch zdań to będzie także korzyść dla miasta i kraju. Wielu trenerów zagranicznych mówiło mi, że przyjechali do Krakowa i są w szoku, że tu jest tak pięknie, bezpiecznie i czysto. A trzeba przyznać, że zjechały do nas reprezentacje z odległych zakątków świata. Polska im się bardzo spodobała. Wiem, że to nie była "wazelina", tylko to były szczerze słowa. To zatem jest świetna promocja Polski. Wszyscy są tutaj zatem wygranymi.

Polski Związek Alpinizmu kojarzy nam się raczej z wysokimi górami. Tymczasem wspinaczka w kraju też jest pod waszym zarządem. Dzięki temu PZA trafiło też na igrzyska olimpijskie.

- Jesteśmy jedynym związkiem w Polsce, który ma dwie dyscypliny na dwóch różnych igrzyskach olimpijskich - letnich i zimowych. Wspinaczka jest bowiem w programie letnich igrzysk, a do najbliższych igrzysk zimowych będzie w programie skialpinizm. Jest to trochę nietypowe, ale jednak wszystkie te dyscypliny kręcą się jednak wokół wspinania. Nie da się wspinać w górach wysokich i średnich, nie potrafiąc się wspinać na ściance. Owszem są drogi komercyjne, gdzie zawieszą nam poręczówki, ale nie o to przecież chodzi we wspinaniu. W nim przede wszystkim trzeba przesuwać swoje granice. Oczywiście są na świecie federacje, które są rozdzielone. Większość jednak tych w Europie jest jednak takich jak PZA, czyli mają wspinaczkę u siebie.

Pan też się wspina?

- Tak. Od 36 lat, a zatem od 1989 roku. Przede wszystkim jednak w Alpach. Kiedyś też próbowałem swoich sił we wspinaczce na czas. Teraz nie wykręcam jednak takich czasów, by było się czym chwalić. W COS w Zakopanem ma stanąć profesjonalna ściana i wtedy na pewno na niej się spróbuję.

W Krakowie - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Mnóstwo kibiców przyszło w Krakowie obejrzeć rywalizację w Pucharze Świata we wspinaczce sportowej na czas Łukasz Gągulski PAP

Aleksandra Mirosław Łukasz Gągulski PAP

Natalia Kałucka (w tle) Łukasz Gągulski PAP

Natalia Kałucka (po prawej) i Aleksandra Mirosław Łukasz Gągulski PAP