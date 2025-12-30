Trzy dni temu Krzysztof Ratajski znalazł się na krawędzi odpadnięcia z mistrzostw świata w darcie już po trzeciej rundzie. Wesley Plaisier prowadził 3-1 w setach, a potem miał w sumie trzy lotki meczowe. Mimo to nasz reprezentant odwrócił losy pojedynku i awansował do najlepszej "16". Przed 48-latkiem otworzyła się szansa, by powtórzyć wyczyn sprzed pięciu lat, kiedy to dotarł do ćwierćfinału globalnego czempionatu w londyńskiej Ally Pally. Wtedy dokonał tej sztuki po niezwykłej dramaturgii w końcówce, eliminując Gabriela Clemensa.

Tym razem przeciwnikiem Polaka na trasie do czołowej "8" znalazł się rozstawiony z "25" Luke Woodhouse. 37-latek bez problemu przedzierał się jak dotąd przez kolejne fazy zmagań. W pierwszych trzech potyczkach stracił tylko dwie partie, nie został jeszcze poważnie przetestowany. Na zwycięzcę rywalizacji czekał już obrońca tytułu - Luke Littler. Rewelacyjny 18-latek pokonał wczoraj byłego mistrza świata - Roba Crossa. Starszy z Anglików miał jedną lotkę na 3-3 w partiach, ale ostatecznie to numer jeden światowego rankingu mógł spokojnie czekać na rozwiązanie zagadki, kto będzie jego ćwierćfinałowym oponentem.

MŚ w darcie: Krzysztof Ratajski kontra Luke Woodhouse

Pojedynek rozpoczął Woodhouse. Już na "dzień dobry" zrobiło się nerwowo. Nasz reprezentant zmarnował trzy szanse na przełamanie, później nie popisał się także Luke. Ostatecznie to Ratajski zamknął lega podwójną "3" i objął prowadzenie. Po chwili Anglik odrobił stratę, rzucając na koniec D18. Festiwal breaków trwał. Rozstawiony z "25" zawodnik miał dwie szanse, by po raz pierwszy znaleźć się na czele, ale ponownie brakło mu skuteczności. Przed Krzysztofem otworzyła się okazja, by wygrać premierową odsłonę. 48-latek świetnie punktował na dystansie i zdołał utrzymać swój licznik już po 11. lotce. Dzięki temu triumfował w partii 3:1.

Drugą część spotkania otwierał Ratajski. Tym razem to rywal wywarł presję, zmuszając Polaka do zamykania "131". Udało się trafić T20, potem T13. Zabrakło jednak zamknięcia podwójną "16". Przeciwnik to wykorzystał i zdobył przełamanie. W następnym legu Luke zanotował checkout "110" i wyszedł na prowadzenie 2:0 w partii. Mimo wysokiej przewagi, nasz reprezentant mógł doprowadzić do remisu. W trakcie czwartego rozdania Krzysztof wypracował sobie dwie szanse na podwójnych, ale nie trafił żadnego "double". Po chwili do tarczy podszedł Anglik i wyrównał na 1-1 w setach. Rozstawiony z "25" zawodnik zagrał w drugim fragmencie potyczki ze 100% skutecznością na podwójnych, a nasz reprezentant miał tylko 1/7.

48-latek nie pomógł sobie także na starcie trzeciej fazy spotkania. Woodhouse otworzył Polakowi szansę na przełamanie, ale nasz reprezentant nie trafił podwójnej. Po chwili blisko magicznej rzeczy był Anglik. Rozstawiony z "25" zawodnik wykonał osiem perfekcjynych rzutów, stanął przed szansą na pierwszą 9. lotkę w tych mistrzostwach. Ale nie uniósł presji, wyraźnie nie trafił w pole D12. Ten moment został w głowie Luke'a - do tego stopnia, że dał odrobić stratę Ratajskiemu. Później Krzysztof poszedł za ciosem i wygrał partię 3-1.

Czwarta część pojedynku dostarczyła kolejnego zwrotu akcji. Nasz reprezentant zdecydowanie gorzej radził sobie na dystansie, miał problem z trafianiem potrójnych wartości. Szybko zrobiło się 2:0 dla Woodhouse'a. W trzecim legu Ratajski mylił się także na "doublach", co otworzyło szansę dla Anglika na zamknięcie partii wynikiem do zera. Pod koniec męczył się jednak także Luke. Ostatecznie Krzysztof doczekał się jednego "oczka", ale na więcej rywal już nie pozwolił. Przez to set zakończył się rezultatem 3-1 na korzyść wyżej rozstawionego przeciwnika.

Po kilkuminutowej przerwie Woodhouse nie zamierzał się zatrzymywać. Szybko załatwił sprawę w otwierającym legu, nie pozostawiając żadnych szans Polakowi. Po chwili pewnie odpowiedział nasz reprezentant. Trzecie rozdanie okazało się szalone i pełne emocje. Lotki Luke'a nie trafiały do tarczy, potem Ratajski o mały włos nie zaprzepaścił okazji na przełamanie. Na szczęście naszego reprezentanta, turniejowa "25" nie wykorzystała swojej możliwości na utrzymanie licznika, pudłując D20. Po chwili tę wartość trafił Krzysztof, dzięki czemu 48-latek mógł zamykać partię. Ustawił się na podwójną "16", dostał aż trzy sposobności. Wykorzystał drugą okazję i znalazł się o jeden set od awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Na początku szóstego seta Ratajski utrzymał swój licznik i jeszcze bardziej zbliżył się w kierunku najlepszej "8". Drugi leg rozpoczął się korzystnie z perspektywy Polaka, ale później to Woodhouse lepiej punktował na dystansie i jako pierwszy wypracował sobie lepszą pozycję do finiszu. Anglik doprowadził do wyrównania i ruszył z ochotą po przełamanie. Powtórzyła się jednak sytuacja z poprzedniego rozdania, tylko przy odwróconych rolach. Tym razem to Ratajski wypracował sobie lepsze zakończenie i objął prowadzenie 2-1 w secie. Kolejny leg okazał się ostatnim. 48-latek jako pierwszy dobrnął do podwójnych i wykorzystał drugą lotkę meczową na D16. Nasz reprezentant wygrał spotkanie 4-2 i po raz drugi w karierze zameldował się w ćwierćfinale MŚ. W Nowy Rok jego rywalem będzie obrońca tytułu - Luke Littler.

Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?" Polsat Sport

Krzysztof Ratajski IMAGO/Ian Stephen East News

Luke Littler Ian Stephen / ProSportsImages / DPPI AFP

Krzysztof Ratajski Simon O'Connor/PDC materiały prasowe