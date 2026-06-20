Wielki polski talent w końcu odpalił. Płynie w nim laotańska krew

Andrzej Rządkowski, który jest zawodnikiem KS Wrocławianie, w drodze po medal ogrywał naprawdę znakomitych florecistów. W 1/8 finału jednym trafieniem pokonał Węgra Gergo Szemesa, brązowego medalistę ostatnich mistrzostw świata.

W ćwierćfinale z kolei naprzeciwko Polaka stanął Włoch Filippo Macchi. To aktualny mistrz świata w drużynie i indywidualny wicemistrz olimpijski z Paryża. Tu Rządkowski również wygrał jednym trafieniem. Po walce doszło do awantury na planszy. Florecista z Italii nie mógł pogodzić się z porażką.

Niesamowity turniej Andrzeja Rządkowskiego, w finale pędził po złoto

- Pokonałem znakomitego rywala, ale wcześniejsza walka z Węgrem była też bardzo ważna. Mogło mnie bowiem w ogóle nie być w ósemce. Przegrywałem bowiem 10:14, by zadać pięć kolejnych trafień i to przeciwko brązowemu medaliście mistrzostw świata. Tak naprawdę każda walka na tym poziomie jest cenna - powiedział Rządkowski w rozmowie z Interia Sport.

Nasz florecista w finale miał wszystko we własnych rękach, bo z Francuzem Rafaelem Savinem prowadził 9:4, by przegrać 10:15.

Odpłynąłem po prostu. Oczywiście wszyscy mieliśmy takie same warunki, ale po prostu odczułem już trudy turnieju, który był rozgrywany w dramatycznym upale. Na sali panowała bardzo wysoka temperatura. Nie było klimatyzacji, tylko słaby nawiew, a miejsce rozgrzewkowe przy call roomie było pod namiotem. Widziałem, jak inni zawodnicy opadają z sił. Ja dotrwałem w nich do finału, ale w nim już odpłynąłem. W tym turnieju każdy walczył bardziej sam z sobą, niż z rywalem

Dziesięć lat czekał na taki sukces. Przełom nastąpił w Szanghaju

Nie ma co ukrywać, że wiele osób, w tym także sam Rządkowski, liczyli na to, że jego kariera nabierze rozpędu dużo wcześniej. Był przecież mistrzem olimpijskim młodzieży. Tymczasem na indywidualny medal musiał czekać aż dziesięć lat. W 2016 roku Wrocławianin został w Novy Sadzie wicemistrzem Europy juniorów. W gronie seniorów zdobył dwa brązowe medal mistrzostw Europy w drużynie. Dwa lata temu razem z kolegami zajął szóste miejsce w rywalizacji drużyn w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

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- Nie da się ukryć, że miałem bardzo długą przerwę od medali indywidualnych w mistrzowskich imprezach, ale lepiej późno niż wcale - śmiał się.

Miesiąc temu Rządkowski zanotował duży sukces. Po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W Szanghaju zajął drugie miejsce. W walce o podium pokonał między innymi Alexandra Massialasa - trzykrotnego medalistę olimpijskiego i wielokrotnego medalistę mistrzostw świata.

Dlaczego Rządkowski kazał na siebie tak długo czekać z sukcesami? Przecież to cudowne dziecko polskiej szermierki w tym roku skończyło 29 lat.

- Odpowiedź na to jest bardzo złożona. Nigdy nie przeszkadzało mi to, że pokładano we mnie nadzieję na przyszłość. To bardziej ja sam nakładałem na siebie niepotrzebną presję. Przede wszystkim przejście z tych młodszych kategorii do seniora może być dla niektórych szokiem i barierą nie do przejścia. Mnie jakoś udawało się przebijać. Notowałem dobre wyniki, ale one były pojedyncze. Brakowało mi jednak regularności. W pewnym momencie coś jednak kliknęło mi w głowie, zacząłem stosować się do wniosków, jakie wyciągnąłem i - póki co - to działa - mówił Rządkowski, który jest żołnierzem Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.

Radosław Glonek, trener kadry polskich florecistów, mówi, że nasz szermierz po prostu dojrzał - poprzez wszystkie wcześniejsze porażki - do tego, by w końcu osiągać sukcesy. Nie ukrywał też, że Rządkowski jest zawodnikiem świetnie wyszkolonym technicznie, który do tego jest bardzo opanowany, a to bardzo ważne w tym sporcie.

Wydaje mi się, że jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że bardzo sobie zaufałem w pewnych kwestiach. Na pewno podbudował mnie też sukces w Pucharze Świata. Oczywiście po tym, jak zająłem drugie miejsce, to nie pochodziłem do tego w ten sposób, że teraz już ciągle będę zdobywał medale. Podchodziłem do tego z pokorą, mając też na uwadze to, że sport jest przewrotny i może być różnie. Ten wynik pokazał mi jednak, że można każdego pokonać. Trzeba tylko walczyć. To była cenna lekcja. Ten sukces dodał mi wiary w siebie i chyba był trochę przełomem. Kiedyś pojawiał się strach przed walką z kimś mocniejszym, ale teraz wiem, że rankingi nie walczą. Przełamałem się

Syn pięściarza Gwardii Wrocław. Płynie w nim laotańska krew

Rządkowski przygodę z szermierką rozpoczął w wieku siedmiu lat. Nie poszedł w ślady swojego taty Marka Rządkowskiego, który był czołowym pięściarzem Gwardii Wrocław, choć hobbystycznie lubi poboksować. Jego mama Sisouphan jest z kolei z Laosu, choć w mediach - w tym także w Wikipedii - stoi, że pochodzi z Tajlandii. W naszym sportowcu płynie zatem laotańska krew.

Co ciekawe, Rządkowski nigdy nie był w kraju swojej mamy, która lata temu przyjechała na studia do Polski.

- Ciągle coś stawało na przeszkodzie, żeby wybrać się do Laosu. Najczęściej sprawy sportowe, ale mam nadzieję, że to się zmieni i w końcu zobaczę kraj, z którego pochodzi moja mama. Nawet po igrzyskach odwiedziłem misję laotańską i porozmawiałem z ambasadorem - przyznał.

Poza sportem Rządkowski jest na aplikacji radcowskiej. Na razie nie jest jednak zatrudniony w żadnej kancelarii.

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Relacje z mistrzostw Europy w szermierce można obejrzeć na antenach Polsat Sport i Polsat Box Go.

Alicja Klasik i Andrzej Rządkowski Facebook/pzszerm materiały prasowe

Andrzej Rządkowski (po prawej) w czasie igrzysk olimpijskich w Paryżu (2014) Ayman Aref/NurPhoto AFP

Andrzej Rządkowski (po prawej) w finale ME (2026) Ewen Gavet/ICON SPORT Newspix.pl





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