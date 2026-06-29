Wielki finał akcji "Gdy grasz, wszystko gra!"
W niedzielne przedpołudnie, 28 czerwca, 57 laureatów projektu "Gdy grasz, wszystko gra!" odebrało czeki na kwoty od 50 000 zł do 200 000 zł. Wręczyli je Beata Stelmach, Prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego, oraz Marek Orzechowski, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Laureatów uhonorowała także Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Środki trafią na wskazane przez graczy LOTTO cele sportowe i kulturalne. Łączna pula finansowania wyniosła 7,2 mln zł, przy czym na każde województwo przypadło po 450 tys. zł.
W drugiej edycji projektu wzięło udział aż 733 810 graczy LOTTO, którzy oddali rekordowe 4,5 mln głosów. Uczestnicy wybierali lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie na budowę, remont lub doposażenie. Partnerem kampanii była Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
- Akcja, którą dziś podsumowujemy, to efekt naszej własnej inicjatywy - dodatkowa aktywność Totalizatora Sportowego. Warto podnosić sobie poprzeczkę i każdego dnia szukać sposobów, by robić jeszcze więcej dla rozwoju sportu i kultury w Polsce. W programie "Gdy grasz, wszystko gra!" oddaliśmy decyzje o najpotrzebniejszych inwestycjach Polkom i Polakom. A oni postanowili nagrodzić właśnie Państwa - laureatów konkursu - powiedziała w trakcie swojego przemówienia Beata Stelmach, Prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego.
- Spośród 144 najwyżej ocenionych inicjatyw zdecydowaną większość stanowiły projekty związane ze sportem, ale nie zabrakło również przedsięwzięć kulturalnych. Bardzo cieszy nas, że oba te obszary znalazły tak silne odzwierciedlenie w tegorocznej edycji konkursu. Sport i kultura odgrywają bowiem niezwykle ważną rolę w budowaniu aktywnych, zintegrowanych i silnych lokalnych wspólnot - dodał Marek Orzechowski, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Do głosowania zakwalifikowano po 9 najwyżej ocenionych projektów z każdego województwa - łącznie 144 inicjatywy z całej Polski. Lokalna rywalizacja przełożyła się na stworzenie rankingów najważniejszych projektów w poszczególnych regionach. Na ich podstawie Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej wyłonił od 3 do 9 laureatów w każdym województwie.
Jak głosowali gracze LOTTO?
Najwięcej głosów zdobyła Biblioteka Śląska w Katowicach - aż 109 059. Na kolejnych miejscach znalazły się: budowa obiektu treningowego dla LZKS HEROS w Boguszowie-Gorcach (100 368 głosów) oraz modernizacja Przystani Kajakowej KS Warta w Poznaniu (99 727 głosów).
W czołowej dziesiątce znalazły się również projekty z Ostrzeszowa (83 113 głosów), Bytomia (78 583), Gniezna (77 842) i Krakowa (71 413). Wysokie wyniki zarówno dużych miast, jak i mniejszych ośrodków pokazują, jak duże znaczenie dla mieszkańców mają lokalne inwestycje sportowe i kulturalne.
Spośród wszystkich projektów około trzy czwarte stanowiły inicjatywy sportowe - obejmujące m.in. budowę i modernizację boisk, hal, stadionów czy przestrzeni treningowych. Projekty kulturalne (np. biblioteki, domy i centra kultury) stanowiły około jedną czwartą zgłoszeń. Wśród najlepiej ocenionych znalazły się także inicjatywy kulturalne, m.in. Kłodzki Ośrodek Kultury (59 076 głosów), Arena Legionowo (57 540) oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu (54 722).
Najbardziej aktywni okazali się gracze z województwa śląskiego, którzy oddali ponad pół miliona głosów. Wysoką frekwencję odnotowano także w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, gdzie kilka projektów znalazło się w ścisłej czołówce. Na uwagę zasługują również wyniki mniejszych miejscowości, takich jak Raciążek, Lechów czy Mechnice.