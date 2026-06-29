Wielki finał akcji „Gdy grasz, wszystko gra!”

W drugiej edycji projektu wzięło udział aż 733 810 graczy LOTTO, którzy oddali rekordowe 4,5 mln głosów. Uczestnicy wybierali lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie na budowę, remont lub doposażenie. Partnerem kampanii była Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

- Akcja, którą dziś podsumowujemy, to efekt naszej własnej inicjatywy - dodatkowa aktywność Totalizatora Sportowego. Warto podnosić sobie poprzeczkę i każdego dnia szukać sposobów, by robić jeszcze więcej dla rozwoju sportu i kultury w Polsce. W programie "Gdy grasz, wszystko gra!" oddaliśmy decyzje o najpotrzebniejszych inwestycjach Polkom i Polakom. A oni postanowili nagrodzić właśnie Państwa - laureatów konkursu - powiedziała w trakcie swojego przemówienia Beata Stelmach, Prezeska Zarządu Totalizatora Sportowego.

- Spośród 144 najwyżej ocenionych inicjatyw zdecydowaną większość stanowiły projekty związane ze sportem, ale nie zabrakło również przedsięwzięć kulturalnych. Bardzo cieszy nas, że oba te obszary znalazły tak silne odzwierciedlenie w tegorocznej edycji konkursu. Sport i kultura odgrywają bowiem niezwykle ważną rolę w budowaniu aktywnych, zintegrowanych i silnych lokalnych wspólnot - dodał Marek Orzechowski, Prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Do głosowania zakwalifikowano po 9 najwyżej ocenionych projektów z każdego województwa - łącznie 144 inicjatywy z całej Polski. Lokalna rywalizacja przełożyła się na stworzenie rankingów najważniejszych projektów w poszczególnych regionach. Na ich podstawie Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej wyłonił od 3 do 9 laureatów w każdym województwie.

Jak głosowali gracze LOTTO?

Najwięcej głosów zdobyła Biblioteka Śląska w Katowicach - aż 109 059. Na kolejnych miejscach znalazły się: budowa obiektu treningowego dla LZKS HEROS w Boguszowie-Gorcach (100 368 głosów) oraz modernizacja Przystani Kajakowej KS Warta w Poznaniu (99 727 głosów).

W czołowej dziesiątce znalazły się również projekty z Ostrzeszowa (83 113 głosów), Bytomia (78 583), Gniezna (77 842) i Krakowa (71 413). Wysokie wyniki zarówno dużych miast, jak i mniejszych ośrodków pokazują, jak duże znaczenie dla mieszkańców mają lokalne inwestycje sportowe i kulturalne.

Spośród wszystkich projektów około trzy czwarte stanowiły inicjatywy sportowe - obejmujące m.in. budowę i modernizację boisk, hal, stadionów czy przestrzeni treningowych. Projekty kulturalne (np. biblioteki, domy i centra kultury) stanowiły około jedną czwartą zgłoszeń. Wśród najlepiej ocenionych znalazły się także inicjatywy kulturalne, m.in. Kłodzki Ośrodek Kultury (59 076 głosów), Arena Legionowo (57 540) oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu (54 722).

Najbardziej aktywni okazali się gracze z województwa śląskiego, którzy oddali ponad pół miliona głosów. Wysoką frekwencję odnotowano także w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, gdzie kilka projektów znalazło się w ścisłej czołówce. Na uwagę zasługują również wyniki mniejszych miejscowości, takich jak Raciążek, Lechów czy Mechnice.

70 lat działalności Totalizatora Sportowego to 70 lat realnego wsparcia dla sportu i kultury w Polsce Adobe Stock

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Robert Lewandowski AFP





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