W zawodowym snookerze zwycięstwa 10:0 zdarzają się wyjątkowo rzadko - są wręcz śladowe. Może dlatego, że na tak długim dystansie - nie licząc mistrzostw świata - rywalizacja raczej odbywa się w decydujących etapach wielkich turniejów. Choć na przykład rok temu w finale World Grand Prix w Hongkongu Neil Robertson rozbił w takich właśnie rozmiarach Stuarta Binghama. A był to pojedynek dwóch byłych mistrzów świata.

Taka sytuacja, 9:0 po pierwszej sesji, była też jednak w równolegle trwającym spotkaniu Binghama, zeszłorocznego rywala Szubarczyka z Arabii Saudyjskiej, z młodym 18-letnim Chińczykiem Xinbo Wangiem. Ten ostatni w styczniu został wicemistrzem świata open i juniorów federacji WSF, teraz w dwóch pierwszych rundach w Sheffield grał doskonale, ograł po 10:4 dwóch znanych snookerzystów. Zanotował 16 notowanych brejków, w tym cztery setki. A dziś poważniej nie zaistniał w pierwszej sesji, przegrał ją z Binghamem 0:9.

Zanim jednak Polak zakończył pierwszą rozgrywkę w sesji wieczornej, Chińczyk miał już tego honorowego frejma. Mecz przegrał 2:10.

Mistrzostwa świata w Sheffield. Michał Szubarczyk kończył mecz z Hosseinem Vafaeim

Polak pojawił się przy stole... uśmiechnięty. On już wiedział, że tu szansa na awans do kolejnego etapu są znikome. Mimo że przecież w pierwszej sesji miał wiele bardzo dobrych zagrań, a w ostatniej partii prowadził 64:0, zostawiając na stole... 64 punkty. Irańczyk pokazał olbrzymią klasę, uporał się z trudnym układem, doprowadził do dogrywki na czarnej. I ją wygrał, doprowadzając do wyniku 9:0.

Teraz rozbijał Vafaei, Szubarczyk od razu zaryzykował. I wbił czerwoną, a później przez żółtą przeszedł na dół stołu. Zdobył 19 punktów, przeszedł jednak do gry taktycznej.

Michał Szubarczyk w meczu z Hosseinem Vafaeim

W południe w takich sytuacjach Irańczyk radził sobie doskonale. A teraz to jednak Michał wrócił do punktowania. Nie miał łatwego zadania, ale walczył o tego pierwszego frejma.

To znów była zacięta wymiana, Szubarczyk wygrywał nawet 36:0, ale w grze wciąż było pięć czerwonych. Wtedy pierwsze punkty na swoim koncie zapisał Irańczyk.

Rozgrywka zrobiła się bardzo ciekawa, najpierw pechowy faul zaliczył Polak, później Irańczyk. Michał odskoczył na 54:13, miał wystarczającą przewagę, by wygrać frejma. Na stole zostało 35 punktów. Irańczyk jednak nie poddał rozgrywki, a Szubarczyk popełnił faul, który nie dość, że skutkował czterema punktami dla rywala, to jeszcze dał mu wolną bilę. Hossein jednak też za moment spudłował, a gdy 15-latek wbił czerwoną, odwrócił się w kierunku trybun, uśmiechnął się i zacisnął pięść. Prawdopodobnie chciał pokazać swojemu tacie, że wykonał zadanie.

Zobacz również: Andrzej Grupa

Vafaei jednak nadal się nie poddawał, ale gdy zielona ponownie wpadła do kieszeni, wszystko było już jasne. Po 35 minutach gry Szubarczyk zdobył w końcu tego upragnionego frejma.

Teraz Polak miał już zupełnie inne zadanie - jak najdłużej pozostać przy stole. I realizował je nie będąc zawodnikiem słabszym. To on miał inicjatywę w kolejnym frejmie, odskoczył na ponad 20 punktów, ustawiał piękne snookery. Aż w końcu uzyskał bezpieczną przewagę, która dała mu drugą partię.

Walczył jeszcze o coś wiecej, każda taka rozgrywka to nowe doświadczenie dla 15-letniego zawodnika z Lublina. W 13. frejmie Polak prowadził 20:0, po bardzo długiej wymianie odstawnych, ale to on zaczął punktować. Pomylił się jednak na różowej, zostawił faworytowi otwarty stół.

I dopiero wtedy Vafaei mógł poczuć się pewnie - zdobył 38 punktów. Nie grał jednak już idealnie, jak kilka godzin wcześniej. ostatecznie dołożył tego brakującego frejma, choć w wieczornej sesji nie zaliczył żadnego notowanego brejka.

W niedzielę o czwartą rundę kwalifikacji powalczy Antoni Kowalski - jego rywalem będzie Joe O'Connor. Pierwsza sesja od godz. 11, druga - od 20.

Mistrzostwa świata. Trzecia runda kwalifikacji

Hossein Vafaei (Iran) - Michał Szubarczyk (Polska) 10:2

Frejmy w 1. sesji: 66:14, 100:1, 81:27, 83:31, 63:23, 70:39, 122:0, 83:14, 74:67.

Frejmy w 2. sesji: 18:64, 17:68, 57:42.

Michał Szubarczyk

Hossein Vafaei

