Walkower w starciu Szubarczyka z mistrzem świata. Jest oświadczenie. "Zostałem okradziony"

Snookerowy Main Tour rozkręca się bardzo wolno, a większość gwiazd kibice zobaczą przy stole dopiero na przełomie lipca i sierpnia, gdy rozpocznie się zaproszeniowy Shanghai Masters.

Kilku zawodników ze ścisłej czołówki zdecydowało się jednak na występ w Championship League - formacie bardzo ciekawym z punktu widzenia graczy z dalszych pozycji. W tym i naszej trójki profesjonalistów: Michała Szubarczyka, Antoniego Kowalskiego i Mateusza Baranowskiego. Wszyscy z kartą Main Touru - 128 osób - są dzieleni na 32 czteroosobowe grupy. A jeśli ktoś rezygnuje, w jego miejsce wskakuje amator.

Do dalszego etapu, pucharowego, awansuje tylko zwycięzca grupy.

15-letni Szubarczyk znalazł się w grupie trzeciej, a tu faworyta można było wskazać bardzo łatwo. To oczywiście Kyren Wilson - 34-latek, który zaledwie dwa lata temu został zawodowym mistrzem świata. I też fantastycznie zaczął rywalizację - w mig rozbił 3:0 Haydona Pinheya, amator w tych frejmach wywalczył łącznie osiem punktów.

Po godz. 17.30 Wilson miał grać z Szubarczykiem, do tego spotkania jednak nie doszło. Polak otrzymał walkower, wszystkie meczy Kyrena zostały zresztą zweryfikowane takim właśnie wynikiem - 0:3.

Championship League. Michał Szubarczyk pierwszym z Polaków w rywalizacji. Walkower w boju z gwiazdą

W Championship League rywalizacja w grupie odbywa się na zasadzie "każdy z każdym", gra toczy się do trzech wygranych frejmów, ale jeśli pada remis 2:2, to właśnie on trafia do tabeli.

Zaraz po tym, jak Wilson rozprawił się z Pinheyem, do stołu podeszli Szubarczyk i Dylan Emery, zawodnicy znajdujący się dość blisko siebie w rankingu. Walijczyk zagrał fenomenalnie, zaczął 103-punktowym brejkiem, a zakończył takim na 107 punktów. Polak ugrał jedną partię, choć i w niej musiał się mocno wysilić, by przedłużyć swoje nadzieje.

Koniec końców przegrał jednak 1:3, już wtedy miał niewielkie szanse na awans. Emery zaś jeszcze przed przerwą zmierzył się z Pinheyem, na starcie popisał się kolejną "setką", niemiej w końcu zaczął się poważnie mylić. A to spowodowało, że amator też poczuł szansę. I rzutem na taśmę uratował remis 2:2.

Kyren Wilson LI YING / XINHUA AFP

Drugą sesję miał zaczął mecz Szubarczyka z Wilsonem, tymczasem mistrz świata z 2024 roku wycofał się ze zmagań w Leicester. Później wydał oświadczenie - w czasie gdy rozgrywał swoje pierwsze spotkanie, okradziony został jego dom.

"Dzisiaj rano, między godz. 11:04 a 11:22, mój dom został okradziony. (...) Ukradziono kilka przedmiotów o znaczącej wartości sentymentalnej i finansowej, w tym zegarek Cartier, zegarek Audemars Piguet, damski Rolex Datejust z różową tarczą oraz naszyjnik z niebieskiego szafiru, który kupiłem dla mojej żony, aby uczcić naszą 10. rocznicę ślubu" - wyliczył. I dodał, że skradziono również dwa tysiące funtów, które miały być darowizną na rzecz organizacji wspomagającej walkę dzieci z nowotworami.

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To wycofanie spowodowało, że Polak... stracił szansę na awans. Punkty dostał też Emery, który miał na koncie dwa zwycięstwa i remis. Wyprzedzić mógł go jeszcze Pinhey, ale potrzebował wygranej 3:0 z Szubarczykiem, ewentualnie 3:1 i wyższego brejka niż miał Waljczyk. Czyli takiego na ponad 107 punktów.

To się nie udało, a też i Michał miał czego żałować. Ewentualne pokonanie Anglika dawało mu drugie miejsce w grupie, nagrodę 2 tysięcy funtów i 2000 punktów do rankingu. A w tym sezonie walczy o utrzymanie statusu zawodowca. Wygrał pierwszą partię, odwracając jej losy na kolorach. A w drugiej uczynił niemal to samo, by... pomylić się na ostatniej czarnej, ustawionej na wprost kieszeni. I po kilku kolejnych ruchach to jednak Pinhey zdołał ją wbić.

W tej sytuacji Michał Szubarczyk pomylił się na czarnej. Zamiast 2:0 było 1:1 screen za Canal+ materiał zewnętrzny

Później Anglik objął prowadzenie 2:1, ale nie zdołał przebić brejka Emery'ego, pogubił się na dość prostym układzie. Tu doszło też do dość kuriozalnej sytuacji, gdy Polak prowadził 15:1, ale rywal ustawił mu snookera za żółtą bilą. Szubarczyk nie chciał otwierać rywalowi stołu, próbował dotoczyć białą po dwóch bandach od spodu do czerwonej. I popełnił masę fauli, stracił aż 48 punktów.

Zdołał jednak wyrównać na 2:2, choć i tak zakończył rywalizację na trzecim miejscu.

Michał wróci do gry w drugiej połowie lipca. A w Championship League zagrają jeszcze Kowalski (30 czerwca) i Baranowski (6 lipca).

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny





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