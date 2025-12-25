Walczą o powrót, a teraz sensacyjne wieści. Może nie być odwrotu. "Tuż za rogiem"

Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na międzynarodowej arenie od 2022 roku. To pokłosie zbrojnego ataku na Ukrainę. W ostatnich miesiącach Rosjanie coraz bardzo zaciekle walczą o powrót na międzynarodowe areny. Jakiś czas temu temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał zawieszenie ich sportowców w zawodach FIS za nielegalne. To oznacza, że zawodniczki i zawodnicy, którzy spełnią określone warunki, będą mogli wrócić do rywalizacji.

Rosjanie walczą o powrót. Sensacyjne wieści

Dla Rosjan to ciągle za mało. Chcieliby pełnego powrotu do rywalizacji we wszystkich dyscyplinach sportowych. Takie decyzje mogą podjąć federacje sportowe, a każda z nich ma różną optykę na obecność rosyjskich sportowców.

Czy w najbliższym czasie w ogóle jest możliwy powrót Rosjan na pełną skalę? Wiceprzewodniczący Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC), sekretarz stanu i wiceminister sportu Federacji Rosyjskiej Aleksandr Nikitin ogłosił, że rosyjscy sportowcy rywalizujący w sportach drużynowych wkrótce będą mogli powrócić do zawodów międzynarodowych. Wcześniej przewodniczący Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej Siergiej Szyszkariew oświadczył, że Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) planuje omówić kwestię powrotu rosyjskiej reprezentacji do turniejów międzynarodowych wiosną 2026 roku.

- Wyniki są tuż za rogiem. Kurs na powrót został ogłoszony ponad rok temu. Poprzedza go wiele pracy, w tym ograniczenie agresywnej retoryki (...). Musimy bronić naszych interesów w ramach prawnych ram. To trochę trudne, ale mieliśmy już cztery korzystne dla nas orzeczenia sądowe. Ta praca z pewnością będzie kontynuowana - przekazał Nikitin, cytowany przez matchtv.ru.

Wiceprzewodniczący ROC podkreślił, że Rosjanie współpracują z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), Światową Agencją Antydopingową (WADA) oraz UNESCO. - Jesteśmy przekonani, że perspektywy powrotu piłki ręcznej i innych dyscyplin sportowych są obiecujące. Nie opuścimy naszych sportowców. Zrobimy wszystko, aby zapewnić im powrót do sportu i możliwość występów z flagą narodową i hymnem - dodał.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Władimir Putin Gavriil GRIGOROV/POOL AFP

Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu Świata VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East News East News

Prezydent Rosji Władimir Putin i szef Międzynarodowej Federacji Boksu Umar Kremlow zwiedzają nowo otwarte Międzynarodowe Centrum Boksu w kompleksie sportowym Łużniki w Moskwie - zdjęcie z 10 września 2022 roku Gavriil Grigorov / SPUTNIK / AFP AFP