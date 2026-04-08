Po raz kolejny w swojej karierze Michał Szubarczyk przeszedł do historii. Młody Polak wygrał mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata, pokonując On-yee z Hongkongu w wieku 15 lat, dwóch miesięcy i 25 dni.

Tym samym Szubarczyk został najmłodszym graczem w historii, który wygrał mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata. Poprawił wynik Walijczyka Liama Daviesa z 2022 roku, który wygrał spotkanie mając 15 lat i 277 dni.

Dotychczas Szubarczykiem zachwycały się przede wszystkim polskie oraz angielskie media, które na swoich łamach dużo miejsca poświęcają snookerowi. Tym razem talent 15-latka dostrzegli jednak także hiszpańscy dziennikarze.

"Lamine Yamal snookera zapisuje się w historii" - brzmi tytuł artykuł w "Marca". Hiszpanie przytaczają słowa polskiego talentu, który wprost mówi o tym, że celem dla niego - już teraz - jest awans do turnieju głównego mistrzostw świata.

Marzę o tym od sześciu lat

Dziennikarze "Marki" zwrócili też uwagę, że zaledwie 15-letni Szubarczyk, pomimo skupionej na nim uwagi, nie odczuwa presji. Cytują również słowa samego zawodnika, który stwierdził, że podoba mu się zainteresowanie wokół jego osoby.

Walka Polaka o MŚ. Tak wyglądało dzieciństwo 15-letniego talentu

Hiszpanie wzięli na tapet także dzieciństwo Polaka. Opisali, że gdy jako dziecko zobaczył w telewizji mecz snookera, od razu podjął decyzję, że chce trenować ten sport. "Następnego dnia byliśmy już przy stole" - mówił ojciec Szubarczyka, cytowany przez "Marca".

Żeby zakwalifikować się do turnieju głównego MŚ, Szubarczyk potrzebuje jeszcze trzech triumfów. Z każdym kolejnym spotkaniem poprzeczka będzie jednak zawieszona coraz wyżej.

Michał Szubarczyk AKPA AKPA

Michał Szubarczyk VCG Getty Images

