W Hiszpanii głośno o 15-letnim Polaku. Nie uwierzysz jak go nazwali

Szymon Łożyński

15-letni Michał Szubarczyk jest na ustach nie tylko polskich mediów. Zachwycają się nim również dziennikarze z Hiszpanii. Obszerny artykuł o Polaku zamieścił renomowany dziennik "Marca", który porównał naszego reprezentanta do młodej gwiazdy futbolu.

Na zdjęciu polski bilardzista Michał Szubarczyk. Fot. Getty Images
Michał Szubarczyk

Po raz kolejny w swojej karierze Michał Szubarczyk przeszedł do historii. Młody Polak wygrał mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata, pokonując On-yee z Hongkongu w wieku 15 lat, dwóch miesięcy i 25 dni.

Tym samym Szubarczyk został najmłodszym graczem w historii, który wygrał mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata. Poprawił wynik Walijczyka Liama Daviesa z 2022 roku, który wygrał spotkanie mając 15 lat i 277 dni.

Zobacz również:

Występ w Crucible jest marzeniem polskich snookerzystów. Mateusz Baranowski dołączył do Michała Szubarczyka i Antoniego Kowalskiego, też zagra w drugiej rundzie
Inne sporty

Awans Szubarczyka, decydowały się losy kolejnego Polaka. Zwrot w 13. frejmie

Andrzej Grupa
Dotychczas Szubarczykiem zachwycały się przede wszystkim polskie oraz angielskie media, które na swoich łamach dużo miejsca poświęcają snookerowi. Tym razem talent 15-latka dostrzegli jednak także hiszpańscy dziennikarze.

"Lamine Yamal snookera zapisuje się w historii" - brzmi tytuł artykuł w "Marca". Hiszpanie przytaczają słowa polskiego talentu, który wprost mówi o tym, że celem dla niego - już teraz - jest awans do turnieju głównego mistrzostw świata.

Marzę o tym od sześciu lat
podkreślił.

Dziennikarze "Marki" zwrócili też uwagę, że zaledwie 15-letni Szubarczyk, pomimo skupionej na nim uwagi, nie odczuwa presji. Cytują również słowa samego zawodnika, który stwierdził, że podoba mu się zainteresowanie wokół jego osoby.

Walka Polaka o MŚ. Tak wyglądało dzieciństwo 15-letniego talentu

Hiszpanie wzięli na tapet także dzieciństwo Polaka. Opisali, że gdy jako dziecko zobaczył w telewizji mecz snookera, od razu podjął decyzję, że chce trenować ten sport. "Następnego dnia byliśmy już przy stole" - mówił ojciec Szubarczyka, cytowany przez "Marca".

Żeby zakwalifikować się do turnieju głównego MŚ, Szubarczyk potrzebuje jeszcze trzech triumfów. Z każdym kolejnym spotkaniem poprzeczka będzie jednak zawieszona coraz wyżej.

Zobacz również:

Na zdjęciu Iga Świątek. W tle jej psycholog Daria Abramowicz
Iga Świątek

Lawina domysłów. Tajemniczy komunikat o Świątek. To może być prawda

Tomasz Brożek
Dwóch mężczyzn ubranych w eleganckie kamizelki i muchy przygotowuje się do rozgrywki w snookera, skupiając się na czyszczeniu kijów bilardowych.
Michał SzubarczykVCGGetty Images
Młody mężczyzna w eleganckiej kamizelce celuje kijem bilardowym do zagrania w snooker, skupiony na uderzeniu białej bili w kierunku grupy czerwonych bil na zielonym stole.
Michał SzubarczykVCGGetty Images
Adrian Staszewski: Jest to decyzja dobrze przemyślanaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja