Wojna w Ukrainie trwa od ponad 4 latach. W związku z tym sportowcy z Rosji są wykluczeni ze zmagań na arenie międzynarodowej. Udział biorą jedynie te osoby, które przeszły weryfikacje pod kątem tego, że nie wspierają reżimu Władimira Putina.

Ujawnili tajemnicę Rosjan. 11 nazwisk na liście

Tymczasem Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) oraz Ministerstwo Młodzieży i Sportu ujawnili listę, na której znajduje się jedenastu rosyjskich sportowców, którzy wspierają wojnę. Są na niej: biathlonistka Olga Zajcewa, Jelena Krasowska, Elizawieta Iwanowa, Ali Ilyasov, Siergiej Siemionow, Siergiej Jemelin, Erzu Zakriew, Wiktoria Mieszkowa, Dmitrij Fakiryanow i Nikołaj Jaryłowec oraz trener Nikołaj Monow.

Najbardziej znana na liście jest Zajcewa, czyli trzykrotna medalistka olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw świata. Zajcewa w 2017 roku została zdyskwalifikowana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Rosjanka stosowała doping podczas igrzysk w Soczi. W związku z tym zabrano jej srebrny medal wywalczony w sztafecie.

Każdy z wyżej wymienionych reprezentuje Centralny Klub Sportowy Armii Rosyjskiej.

Te kluby systematycznie wspierają siły okupacyjne poprzez dostarczanie im sprzętu, dronów czy wyposażenia. Także angażują się w wojskową i patriotyczną edukację dzieci

Ukraińcy natychmiast wezwali świat do tego, aby wszyscy ujawnieni sportowcy zostali wykluczeni ze zmagań na arenie międzynarodowej. - Rosja przekształciła sport w miękką siłę, aby uzasadnić wojnę. Dlatego obecność takich osób na zawodach międzynarodowych - nawet bez flagi - jest niedopuszczalna - podkreśla portal informator.ua.

Ukraiński serwis przypomina, że to nie pierwszy przypadek zdemaskowania rosyjskich sportowców w ostatnim czasie. Na początku marca opublikowano listę oficerów i szturmowców, którzy po walkach pod Kijowem i w Donbasie, chcieli zająć się sportem paralimpijskim.

- GUR podkreśla, że Kreml wykorzystuje ruch paraolimpijski jako pretekst do uspołeczniania morderców, dlatego wzywa świat do natychmiastowej dyskwalifikacji - dodali dziennikarze informator.ua.

Olga Zajcewa ma wspierać rosyjski reżim

MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na Ukrainę

