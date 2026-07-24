Udana pogoń Szubarczyka od stanu 0:55. To był jednak dopiero początek
Poprzedni sezon, całkiem udany, był dla Michała Szubarczyka pod pewnym względem ulgowy - dwuletnia karta sprawiła, że mógł grać na luzie. A teraz walczy już o to, by utrzymać się w gronie profesjonalistów. I na razie czeka na pierwszy wygrane spotkanie. W piątek w Leicester rywalem 15-latka z Lublina był niemal trzykrotnie starszy od niego Anglik David Grace - rywalizowali o miejsce w głównej fazie British Open. Polak pokazał się świetnie we frejmie otwarcia, odrobił ogromne straty. A później górę wzięło jednak doświadczenie.
Poprzedni sezon Michał Szubarczyk zaczynał jako najmłodszy w historii zawodowiec - 14-latek był w Main Tourze ewenementem. I początek też był ciężki, swój pierwszy mecz wygrał dopiero w sierpniu, w prestiżowym Saudi Arabia Masters, który teraz wypadł jednak z kalendarza. A później było już kilkanaście zwycięstw, kilka z doświadczonymi snookerzystami.
Teraz historia się powtarza - Szubarczyk wciąż czeka na pierwszą wygraną, bo trudno za taką uznać walkower z Kyrenem Wilsonem w Championship League. W lipcu pojawiły się trzy kolejne szanse - w eliminacjach następnych turniejów. W poniedziałek 15-latek przegrał jednak 2:5 z Gongiem Chenzhi, teraz pojawiła się szansa na miejsce w głonej fazie British Open.
W tym turnieju nie ma szczególnych rozstawień - poza najlepszą 16. A reszta może grać ze sobą, jak wskaże losowanie. Mateusz Baranowski trafił np. na legendarnego Ronniego O'Sullivana - ich mecz został od razu przeniesiony do fazy głównej w Cheltenham. Podobnie jak i pozostałych 15 zawodników z topu.
W czwartek swoją szansę stracił Antoni Kowalski - przegrał 2:4 z Matthew Stevensem, dwukrotnym niegdyś wicemistrzem świata i zdobywcą UK Championship i The Masters. Choć prowadził 2:1, a mógł i 3:0.
W piątek zaś Szubarczyk zmierzył się z 41-letnim Davide Gracem, który w Main Tourze debiutował 16 lat temu.
British Open. Michał Szubarczyk przed szansą awansu do 1/32 finału. Rywalem doświadczony Anglik
Po pierwszym frejmie można było z uznaniem patrzyć na to, co zrobił Szubarczyk. Jakby po tych poprzednich przegranych spotkaniach odciął układ nerwowy, a przecież przegrywał już 0:55. Na stole zostało 75 punktów, gdy Grace się pomylił. Michał zaś zaczął świetnie czyścić stół, choć też zaliczył niepowodzenie, gdy doszedł rywala na 32:55. Pudło na czerwonej nie miało jednak konsekwencji, bo to on ostatecznie wrócił do stołu. Po wbiciu różowej objął prowadzenie 56:55, ostatnią czarną załatwił sprawę.
W drugim frejmie Grace nie popełnił już takie błędu, wywalczył bezpieczną przewagę, gdy taktycznie odstawił już białą na drugą cześć stołu. Polak nie ruszył się już z krzesełka, pogodził się z wyrównaniem stanu meczu. Później zaś przewaga Anglika była dość wyraźna, choć Michał miał jeszcze szansę przedłużenia tego spotkania.
Grace prowadził 3:1, w piątym frejmie już 41:0, gdy Szubarczykowi w końcu dopisało trochę szczęścia. Bo wcześniej fortuna raczej mu nie sprzyjała, z tego też brały się okazje dla doświadzconego rywala.
Polak zdobył 39 punktów, później przegrywał jeszcze 41:60. Na stole zostało 25 punktów, zaczęła się taktyczna rozgrywka. Po udanym snookerze Szubarczyka, Grace popełnił faul za 6 punktów. A gdy już trafił w zieloną, to wystawił ją Polakowi. Tak jak na zdjęciu poniżej.
Aż trudno uwierzyć, ale Polak w tej sytuacji spudłował. A za chwilę przegrał frejma i całe spotkanie - 1:4.
W sobotę pojawi się kolejna szansa na zwycięstwo - mecz z Belgiem Julienem Leclercqiem w eliminacjach English Open. Zwycięzca zagra w niedzielę z Anthonym McGillem o miejsce w głównej fazie turnieju.