Poprzedni sezon Michał Szubarczyk zaczynał jako najmłodszy w historii zawodowiec - 14-latek był w Main Tourze ewenementem. I początek też był ciężki, swój pierwszy mecz wygrał dopiero w sierpniu, w prestiżowym Saudi Arabia Masters, który teraz wypadł jednak z kalendarza. A później było już kilkanaście zwycięstw, kilka z doświadczonymi snookerzystami.

Teraz historia się powtarza - Szubarczyk wciąż czeka na pierwszą wygraną, bo trudno za taką uznać walkower z Kyrenem Wilsonem w Championship League. W lipcu pojawiły się trzy kolejne szanse - w eliminacjach następnych turniejów. W poniedziałek 15-latek przegrał jednak 2:5 z Gongiem Chenzhi, teraz pojawiła się szansa na miejsce w głonej fazie British Open.

W tym turnieju nie ma szczególnych rozstawień - poza najlepszą 16. A reszta może grać ze sobą, jak wskaże losowanie. Mateusz Baranowski trafił np. na legendarnego Ronniego O'Sullivana - ich mecz został od razu przeniesiony do fazy głównej w Cheltenham. Podobnie jak i pozostałych 15 zawodników z topu.

W czwartek swoją szansę stracił Antoni Kowalski - przegrał 2:4 z Matthew Stevensem, dwukrotnym niegdyś wicemistrzem świata i zdobywcą UK Championship i The Masters. Choć prowadził 2:1, a mógł i 3:0.

W piątek zaś Szubarczyk zmierzył się z 41-letnim Davide Gracem, który w Main Tourze debiutował 16 lat temu.

British Open. Michał Szubarczyk przed szansą awansu do 1/32 finału. Rywalem doświadczony Anglik

Po pierwszym frejmie można było z uznaniem patrzyć na to, co zrobił Szubarczyk. Jakby po tych poprzednich przegranych spotkaniach odciął układ nerwowy, a przecież przegrywał już 0:55. Na stole zostało 75 punktów, gdy Grace się pomylił. Michał zaś zaczął świetnie czyścić stół, choć też zaliczył niepowodzenie, gdy doszedł rywala na 32:55. Pudło na czerwonej nie miało jednak konsekwencji, bo to on ostatecznie wrócił do stołu. Po wbiciu różowej objął prowadzenie 56:55, ostatnią czarną załatwił sprawę.

W drugim frejmie Grace nie popełnił już takie błędu, wywalczył bezpieczną przewagę, gdy taktycznie odstawił już białą na drugą cześć stołu. Polak nie ruszył się już z krzesełka, pogodził się z wyrównaniem stanu meczu. Później zaś przewaga Anglika była dość wyraźna, choć Michał miał jeszcze szansę przedłużenia tego spotkania.

Grace prowadził 3:1, w piątym frejmie już 41:0, gdy Szubarczykowi w końcu dopisało trochę szczęścia. Bo wcześniej fortuna raczej mu nie sprzyjała, z tego też brały się okazje dla doświadzconego rywala.

Polak zdobył 39 punktów, później przegrywał jeszcze 41:60. Na stole zostało 25 punktów, zaczęła się taktyczna rozgrywka. Po udanym snookerze Szubarczyka, Grace popełnił faul za 6 punktów. A gdy już trafił w zieloną, to wystawił ją Polakowi. Tak jak na zdjęciu poniżej.

Wbiciem zielonej Michał Szubarczyk mógł odwrócić sytuację. I spudłował screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Aż trudno uwierzyć, ale Polak w tej sytuacji spudłował. A za chwilę przegrał frejma i całe spotkanie - 1:4.

W sobotę pojawi się kolejna szansa na zwycięstwo - mecz z Belgiem Julienem Leclercqiem w eliminacjach English Open. Zwycięzca zagra w niedzielę z Anthonym McGillem o miejsce w głównej fazie turnieju.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny





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