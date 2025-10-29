Tyle pieniędzy miesięcznie Hajto potrzebuje na "normalne życie". W sieci zawrzało

61 - tyle występów w reprezentacji Polski w latach 1996-2005 zebrał Tomasz Hajto. W międzyczasie kwitła jego kariera klubowa. Przygodę z profesjonalną piłką rozpoczynał jako zawodnik Hutnika Kraków. Stamtąd trafił do Górnika Zabrze, po czym zgłosiły się po niego niemieckie kluby.

Najpierw Hajto reprezentował barwy MSV Duisburga, następnie FC Schalke 04 i 1.FC Nuernbergi. Listę uzupełniają: Southampton, Derby County i ŁKS Łódź, gdzie w 2010 roku odwiesił buty na kołek. Szybko zajął się fachem trenera. Już rok później został szkoleniowcem LUKS-u Gomunice. W latach 2012-2013 prowadził Jagiellonię Białystok, a na przełomie 2014 i 2015 roku GKS Tychy. Od tamtej pory 53-latek nie powrócił na ławkę trenerską.

Dziś Tomasz Hajto jest szanowanym ekspertem, który nie zamyka się jedynie na rozmowy o piłce. Dwa lata temu spróbował swoich sił w sportach walki. Stoczył dwie walki w federacji Clout MMA. Przegrał kolejno ze Zbigniewem Bartmanem i Jakubem Wawrzyniakiem. Na tym się nie skończyło.

17 września 2023 roku były reprezentant Polski był gościem podcastu "Żurnalisty". W trakcie długiej, prawie dwugodzinnej rozmowy prowadzący zapytał: - Ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz do szczęśliwego życia? Po chwili zastanowienia Hajto udzielił odpowiedzi, która w mediach społecznościowych odbiła się szerokim echem.

No mi się wydaję, że żeby żyć tak normalnie 40 [tysięcy - przyp. red.] trzeba mieć

Internauci wygłosili bardzo różne opinie po słowach wypowiedzianych przez byłego piłkarza dotyczących podanej kwoty. "Co w tym dziwnego? Ma określony poziom życia z którego nie chce schodzić, a to kosztuje", "To tylko pokazuje jak piłkarze są oderwani od rzeczywistości. No kosmici", "To jest chore", "On chyba nigdy nie żył normalnie", "Taki odlot mnie dziwi", "I co w tym wielkiego? Tomek ma jakiś standard życia".

W ostatnim czasie Hajto skupia się wyłącznie na komentowaniu piłkarskiej rzeczywistości. - Był remis 1:1 i oni, amatorzy którzy ledwo chodzą, zaczynają grać atakiem pozycyjnym. Nikt nie jest w stanie doskoczyć i przerwać akcję. To kompromitacja. Za chwilę będzie zmiana trenera. To mistrz Polski, w którego wierzyliście, że może awansować do Ligi Mistrzów - grzmiał po ostatnim blamażu Lecha Poznań w europejskich pucharach.

