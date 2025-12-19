Tyle już wypłacili 14-letniemu mistrzowi świata. Tata ruszył z pomocą

Mieć 14 lat i już rywalizować z najlepszymi na świecie? W niewielu dyscyplinach sportowych jest to możliwe. I wydawało się, że także w snookerze o coś takiego może być trudno. Tymczasem pojawił się młody Polak z Lublina - i "wyśrubował" rekordową granicę wieku.

O Michale Szubarczyku głośno było już w kilku poprzednich latach, bo jako dziecko zaczął osiągać znakomite wyniki w potyczkach ze znacznie starszymi rywalami. Nawet dorosłymi. Kwintesencją tego był awans do finału mistrzostw Europy w Antalyi, pod koniec marca tego roku. 14-latek zapewnił już sobie wówczas dwuletnią przepustkę do Main Touru, bez względu na wynik walki o złoto. Bo jego rywal, Liam Highfield, osiągnął ten cel chwilę wcześniej w turnieju play-off WPBSA Q Tour.

I tym samym Michał, po akceptacji rodziców, stał się najmłodszym zawodnikiem w historii w zawodowej elicie.

Młody Polak ma jeszcze niemal półtora roku by udowodnić swoją przynależność do tego grona, na przełomie kwietnia i maja 2027 roku musi być wśród 64 najlepszych zawodników na liście. I konsekwentnie buduje swoją pozycję, choć ta walka będzie pewnie trwała niemal do końca. Ranking w World Snooker Tour budowany jest na bazie zarobków z turniejów rankingowych - między zarobionymi funtami a punktami można postawić znak równości.

Na ten moment przy nazwisku Szubarczyka widnieje kwota 22850 funtów - a to daje mu 98. pozycję na świecie w ujęciu dwuletnim. A 84., jeśli spojrzymy tylko na listę z tego sezonu. Jeśli przeliczymy to na złotówki, wychodzi kwota niemal 110 tys. złotych. Patrząc na to, że zawodnicy ponoszą ogromne koszty w zakresie transportu czy noclegów, kwota nie wydaje się taka wygórowana.

O sprawy finansowe młody snookerzysta z Lublina został zapytany w porannej audycji Kanału Zero, prowadzonej przez Marcina "WuWunio" Sprusińskiego i Krzysztof Pieszko. Momentalnie wskazał głową na swojego tatę Kamila, który razem z nim jeździ na turnieje i opiekuje się synem, a także pełni rolę trenera.

- To trudny temat. Światowy top bardzo dobrze się z tego utrzymuje, a mają jeszcze kontrakty zawodowe i zaproszenia na mecze pokazowe. Dla nich sezon trwa cały rok, nie składa się tylko z 20 turniejów w Main Tourze - mówił.

I to widać na liście płac: ci najlepsi zarabiają nawet około miliona funtów rocznie. Rekordzistą jest Ronnie O'Sullivan, idol Michała Szubarczyka, który w karierze zarobił około 15 milionów funtów. A później można znaleźć nazwiska Johna Higginsa (niemal 11 milionów), obecnego lidera rankingu WST Judda Trumpa (niemal 10 milionów) i Marka Selby'ego (9 milionów).

Tu nie ma jednak wpływów z kontraktów i zaproszeń na mecze pokazowe. A ci najwięksi gościli na takich nawet w Polsce, co wzbudzało zainteresowanie samą dyscypliną.

My jesteśmy na tendencji wzrostowej. Zakopaliśmy dołek, wychodzimy na zero. To co mamy ze sponsoringu, plus to, co Michał wygrywa, pozwala nam komfortowo brać udział we wszystkich turniejach. I nie zastanawiać się, czy wystarczy

- Jesteśmy już na dobrej drodze. A dalej jest tendencja zwyżkowa, bo Michał będzie dochodził coraz dalej, będzie brał udział w większej liczbie turniejów. Na razie czasem jednak odpada w kwalifikacjach - dodał ojciec młodego snookerzysty.

I zaznaczył, że w przy imprezach międzynarodowych dotyczących reprezentacji Polski dużego wsparcia udziela Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego.

Michała Szubarczyka przy stole zobaczymy 5 stycznia - w Sheffield zacznie rywalizację w eliminacjach do German Masters.

