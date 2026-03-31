Trzykrotna mistrzyni globu na drodze Szubarczyka w MŚ. Potwierdzenie World Snooker Tour

Andrzej Grupa

Rok temu Michał Szubarczyk w sensacyjnym stylu , jako 14-latek, awansował do zawodowego Main Touru. I dzięki temu zadebiutował w mistrzostwach świata w Sheffield. Wtedy zbierał doświadczenie, przegrał starcie ze Szkotem Deanem Youngiem 8:10. A teraz wróci tam, dziś poznał swoją ścieżkę. Już w pierwszej rundzie dojdzie do niezwykłego spotkania 15-latka z Lublina. Na dystansie do 10 wygranych frejmów jego rywalką będzie bowiem... jedna z dwóch najlepszych kobiet na świecie.

article cover
Michał Szubarczyk (z lewej) po raz drugi zagra w zawodowych mistrzostwach świataIMAGO/TAI_CHENGZHENewspix.pl

Mistrzostwa świata w Sheffield są zwieńczeniem sezonu, najważniejszą imprezą w kalendarzu. To po nich zapadają ostateczne decyzje, kto zostaje w World Snooker Tour, a kto z niego wypada. Choć sytuacja ta nie dotyczy dwóch naszych reprezentantów: Michała Szubarczyka i Mateusza Baranowskiego. Oni wywalczyli rok temu dwuletnie przepustki, teraz kończą pierwszy sezon. To jednak ma też duży wpływ na to, że w rankingu WST są dość nisko i mistrzostwach świata muszą zaczynać zmagania od 1. rundy. Tej z udziałem amatorów.

Trzeci z Polaków, Antoni Kowalski, kończy drugi sezon - w Sheffield rozstrzygnie się jego przyszłość. Mistrzostwa świata zacznie od drugiej rundy, kilka dni później po Szubarczyku i Baranowskim. Wszyscy nasi zawodnicy poznali dziś oficjalnie swoje ścieżki. A niezwykłe spotkanie czeka zwłaszcza 15-letniego Szubarczyka.

Zobacz również:

Mark Allen dał się zaskoczyć Antoniemu Kowalskiemu w pierwszej fazie meczu w World Open
Inne sporty

Polski talent zaskoczył niedawną światową "1". 2:0 i 34:0 w trzecim frejmie

Mistrzostwa świata. Trzech Polaków w drabince w Sheffield. Marzeniem występ w słynnym Crucible Theatre

Rywalizacja w mistrzostwach świata trochę przypomina tę, która obowiązuje w UK Championship. Najpierw cztery fazy eliminacyjne wyłaniają 16 uczestników, którzy dołączają do 16 najwyżej notowanych graczy świata w rankingu.

Ta pierwsza faza odbywa się w English Institute of Sport w Sheffield - zacznie się w najbliższy poniedziałek. I już wtedy o godz. 11 polskiego czasu do rywalizacji przystąpi 15-letni Michał Szubarczyk.

Młody zawodnik snookera w czarnej koszulce z logo sponsora trzyma kij bilardowy, za nim widownia skupiona na rozgrywce.
Michał Szubarczykscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Młody talent z Lublina debiutował w tych rozgrywkach rok temu, wtedy dostał szansę jako amator, finalista mistrzostw Europy w kategorii open. I przegrał 8:10 ze Szkotem Deanem Youngiem. Tu bowiem mecze są bardzo długie, odbywają się na dystansie do 10 wygranych frejmów, aż do 1/8 finału. A w decydującym spotkaniu o tytule trzeba wygrać aż 18 partii.

W tym roku Szubarczyk spotka się w pierwszej rundzie z... 35-letnią Ng On Yee z Hongkongu - jedną z najlepszych snookerzystek świata. Trzykrotnie triumfowała w kobiecym czempionacie globu, choć po raz ostatni - w 2018 roku. Trzy razy wygrywała też tytuł w mistrzostwach federacji ISBF. I ostatnio wróciła do świetnej formy, pokazała to triumfując w Belgian Women's Open, a teraz w weekend: w British Women's Open. I pokonała tam Chinkę Bai Yulu, inną gwiazdę kobiecego snookera.

Zobacz również:

Michał Szubarczyk
Inne sporty

Doszło do meczu Szubarczyka z legendą snookera. Polak właśnie ogłosił

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Polak powinien być faworytem tej potyczki, choć Ng On Yee regularnie dostaje szansę rywalizacji w męskich zmaganiach Main Touru. I zazwyczaj odpada w pierwszej rundzie, choć wyjątkiem tu był Shoot Out. W nim pokonała na starcie Marka Allena 37:34, czyli zawodnika z TOP 10 rankingu. A później jeszcze niezłego Irlandczyka Aarona Hilla. Tyle że w tej formule dużo łatwiej o sensację.

Jeśli Szubarczyk pokona zawodniczkę z Hongkongu, o trzecią rundę zmierzy się z Anglikiem Sandersonem Lamem. A ten ma dość kiepski sezon, może wypaść z grona zawodowców. Później na drodze Polaka może stanąć Irańczyk Hossein Vafaei.

Szubarczyk swój mecz w MŚ zacznie w poniedziałek (6 kwietnia) o godz. 11, a Baranowski - w poniedziałek (6 kwietnia) o godz. 15.30. Kowalski przystąpi do drugiej rundy w czwartek (9 kwietnia) o godz. 11.

Znacznie trudniejsza ścieżka czeka Mateusza Baranowskiego - mistrz Polski zacznie rywalizację od spotkania z Austriakiem Florianem Nüsslem, ale później poprzeczka idzie znacznie w górę: w drugiej rundzie czekać będzie już Ricky Walden, a w trzeciej - Noppon Saenghkam z Tajlandii, pogromca Szubarczyka z UK Championship.

Kowalski zacznie rywalizację od drugiej rundy - pierwszym przeciwnikiem będzie triumfator spotkania Haris Tahir (Pakistan) - Connor Benzey (Anglia). Tego ostatniego Polak niedawno wysoko pokonał w eliminacjach Welsh Open.

Ścieżki Polaków w eliminacjach mistrzostw świata

Michał Szubarczyk

  • 1 runda: Ng On Yee (Hongkong)
  • 2 runda: Sanderson Lam (Anglia)
  • 3 runda: Hossein Vafaei (Iran)
  • 4 runda: Tom Ford (Anglia)/ Mark Davis (Anglia)/Gao Yang (Chiny)/Jimmy White (Anglia)

Mateusz Baranowski

  • 1 runda: Florian Nüssle (Austria)
  • 2 runda: Ricky Walden (Anglia)
  • 3 runda: Noppon Saengkham (Tajlandia)
  • 4 runda: Thepchaiya Un-Nooh (Tajlandia)/Amir Sarkhosh (Iran)/Liam Pullen (Anglia)/ Alfie Burden (Anglia)

Antoni Kowalski

  • 2 runda: Haris Tahir (Pakistan)/Connor Benzey (Anglia)
  • 3 runda: Joe O'Connor (Anglia)
  • 4 runda: Matthew Selt (Anglia)/Jamie Jones (Walia)/Reanne Evans (Anglia)/Vladislav Gradinari (Mołdawia)

Zobacz również:

Leszek Blanik, a w ramce skandaliczne zachowanie Rosjanki przy ukraińskim hymnie
Inne sporty

Prezes związku reaguje na skandal. "Tylko czekać, aż będą się odwracać od polskiej flagi"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Młody mężczyzna ubrany na czarno trzyma kij bilardowy podczas turnieju snookera, w tle widoczna tablica z jego imieniem i nazwiskiem oraz logo sponsora.
Michał Szubarczyk, Welsh Open 2026screen za TNT Sportsmateriał zewnętrzny
Młody mężczyzna w ciemnej koszuli trzyma kij bilardowy podczas rozgrywki snookera, w tle widoczna publiczność uważnie obserwująca mecz.
Antoni Kowalski, Edynburg 2025screen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja