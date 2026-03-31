Trzykrotna mistrzyni globu na drodze Szubarczyka w MŚ. Potwierdzenie World Snooker Tour

Mistrzostwa świata w Sheffield są zwieńczeniem sezonu, najważniejszą imprezą w kalendarzu. To po nich zapadają ostateczne decyzje, kto zostaje w World Snooker Tour, a kto z niego wypada. Choć sytuacja ta nie dotyczy dwóch naszych reprezentantów: Michała Szubarczyka i Mateusza Baranowskiego. Oni wywalczyli rok temu dwuletnie przepustki, teraz kończą pierwszy sezon. To jednak ma też duży wpływ na to, że w rankingu WST są dość nisko i mistrzostwach świata muszą zaczynać zmagania od 1. rundy. Tej z udziałem amatorów.

Trzeci z Polaków, Antoni Kowalski, kończy drugi sezon - w Sheffield rozstrzygnie się jego przyszłość. Mistrzostwa świata zacznie od drugiej rundy, kilka dni później po Szubarczyku i Baranowskim. Wszyscy nasi zawodnicy poznali dziś oficjalnie swoje ścieżki. A niezwykłe spotkanie czeka zwłaszcza 15-letniego Szubarczyka.

Mistrzostwa świata. Trzech Polaków w drabince w Sheffield. Marzeniem występ w słynnym Crucible Theatre

Rywalizacja w mistrzostwach świata trochę przypomina tę, która obowiązuje w UK Championship. Najpierw cztery fazy eliminacyjne wyłaniają 16 uczestników, którzy dołączają do 16 najwyżej notowanych graczy świata w rankingu.

Ta pierwsza faza odbywa się w English Institute of Sport w Sheffield - zacznie się w najbliższy poniedziałek. I już wtedy o godz. 11 polskiego czasu do rywalizacji przystąpi 15-letni Michał Szubarczyk.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem

Młody talent z Lublina debiutował w tych rozgrywkach rok temu, wtedy dostał szansę jako amator, finalista mistrzostw Europy w kategorii open. I przegrał 8:10 ze Szkotem Deanem Youngiem. Tu bowiem mecze są bardzo długie, odbywają się na dystansie do 10 wygranych frejmów, aż do 1/8 finału. A w decydującym spotkaniu o tytule trzeba wygrać aż 18 partii.

W tym roku Szubarczyk spotka się w pierwszej rundzie z... 35-letnią Ng On Yee z Hongkongu - jedną z najlepszych snookerzystek świata. Trzykrotnie triumfowała w kobiecym czempionacie globu, choć po raz ostatni - w 2018 roku. Trzy razy wygrywała też tytuł w mistrzostwach federacji ISBF. I ostatnio wróciła do świetnej formy, pokazała to triumfując w Belgian Women's Open, a teraz w weekend: w British Women's Open. I pokonała tam Chinkę Bai Yulu, inną gwiazdę kobiecego snookera.

Polak powinien być faworytem tej potyczki, choć Ng On Yee regularnie dostaje szansę rywalizacji w męskich zmaganiach Main Touru. I zazwyczaj odpada w pierwszej rundzie, choć wyjątkiem tu był Shoot Out. W nim pokonała na starcie Marka Allena 37:34, czyli zawodnika z TOP 10 rankingu. A później jeszcze niezłego Irlandczyka Aarona Hilla. Tyle że w tej formule dużo łatwiej o sensację.

Jeśli Szubarczyk pokona zawodniczkę z Hongkongu, o trzecią rundę zmierzy się z Anglikiem Sandersonem Lamem. A ten ma dość kiepski sezon, może wypaść z grona zawodowców. Później na drodze Polaka może stanąć Irańczyk Hossein Vafaei.

Szubarczyk swój mecz w MŚ zacznie w poniedziałek (6 kwietnia) o godz. 11, a Baranowski - w poniedziałek (6 kwietnia) o godz. 15.30. Kowalski przystąpi do drugiej rundy w czwartek (9 kwietnia) o godz. 11.

Znacznie trudniejsza ścieżka czeka Mateusza Baranowskiego - mistrz Polski zacznie rywalizację od spotkania z Austriakiem Florianem Nüsslem, ale później poprzeczka idzie znacznie w górę: w drugiej rundzie czekać będzie już Ricky Walden, a w trzeciej - Noppon Saenghkam z Tajlandii, pogromca Szubarczyka z UK Championship.

Kowalski zacznie rywalizację od drugiej rundy - pierwszym przeciwnikiem będzie triumfator spotkania Haris Tahir (Pakistan) - Connor Benzey (Anglia). Tego ostatniego Polak niedawno wysoko pokonał w eliminacjach Welsh Open.

Ścieżki Polaków w eliminacjach mistrzostw świata

Michał Szubarczyk

1 runda: Ng On Yee (Hongkong)

2 runda: Sanderson Lam (Anglia)

3 runda: Hossein Vafaei (Iran)

4 runda: Tom Ford (Anglia)/ Mark Davis (Anglia)/Gao Yang (Chiny)/Jimmy White (Anglia)

Mateusz Baranowski

1 runda: Florian Nüssle (Austria)

2 runda: Ricky Walden (Anglia)

3 runda: Noppon Saengkham (Tajlandia)

4 runda: Thepchaiya Un-Nooh (Tajlandia)/Amir Sarkhosh (Iran)/Liam Pullen (Anglia)/ Alfie Burden (Anglia)

Antoni Kowalski

2 runda: Haris Tahir (Pakistan)/Connor Benzey (Anglia)

3 runda: Joe O'Connor (Anglia)

4 runda: Matthew Selt (Anglia)/Jamie Jones (Walia)/Reanne Evans (Anglia)/Vladislav Gradinari (Mołdawia)

Michał Szubarczyk, Welsh Open 2026 screen za TNT Sports

Antoni Kowalski, Edynburg 2025 screen za Eurosportem

