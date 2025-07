Zanim zawodniczki przystąpiły do eliminacji do niedzielnych zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, miały sesję treningową. Coś na wzór serii próbnej w skokach narciarskich, by zapoznać się z warunkami.

I właśnie po tej próbie treningowej, Natalia Kałucka była załamana. Wszystko przez ścianę, na jakiej przyszło jej rywalizować.

Aleksandra Kałucka: Nigdy nie czułam się przygotowana tak dobrze mentalnie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Natalia Kałucka: myślałam, by wrócić do domu

Na problemy ze ścianą na Rynku Głównym narzekało wiele zawodniczek i wielu zawodników. Największym kłopotem było to, że była ona bardzo śliska.

Po rundzie treningowej myślałam, by wrócić do domu, bo nie poszło mi najlepiej. Ale potem rozmawiałam z moim psychologiem i jestem z siebie bardzo dumna, bo te zawody były dla mnie bardzo trudne, psychicznie i emocjonalnie. Tarcie nie jest dobre na ścianie, a końcowy skok jest bardzo trudny. To było duże wyzwanie

23-latka, mimo takich problemów, uzyskała w eliminacjach bardzo dobry czas - 6,48 sek. Szybsza od niej była tylko mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata - Aleksandra Mirosław - 6,26 sek.

- Mimo że ściana nie jest najlepsza, to udało mi się zbliżyć do rekordu życiowego (6,45 sek. - przyp. TK). Bardzo się cieszę, że mam formę i w tym roku pokazuję, na co mnie stać. Pierwszy bieg był dość asekuracyjny, a w drugim pobiegłam już, ile miałam sił - mówiła Kałucka.

Może dojść do pojedynku sióstr Kałuckich

Jeśli siostry Natalia i Aleksandra Kałuckie wygrają swoje biegi w 1/8 finału w niedzielnych zawodach (6 lipca, godz. 12.05), to w ćwierćfinale dojdzie do siostrobójczego pojedynku.

- Na razie nie myślę o tym, a skupiam się na pierwszym biegu, by był on dokładny. Już w przeszłości zdarzało mi się tak, że myślałam o tym, co będzie w dalszej części rywalizacji, a potem nie docierałam do tego momentu - powiedziała Natalia Kałucka.

Z Krakowa - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Natalia Kałucka (po prawej) i Włoszka Giulia Rand Łukasz Gągulski PAP

Natalia Kałucka (po prawej) Łukasz Gągulski PAP

Natalia Kałucka Łukasz Gągulski PAP