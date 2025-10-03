Na Klaudii Zwolińskiej, kajakarce KS Start Nowy Sącz, można polegać jak na Zawiszy. Nigdy nie zawiodła swoich kibiców. Co roku wracała z medalem z ważnych startów. I tak to się kręci od ponad dziesięciu lat. To bez dwóch zdań największy talent w historii polskiego slalomu kajakowego. Do tego poparty tytaniczną wręcz pracą.

Jeżeli Zwolińska wraca z dużych imprez bez medalu, to znaczy, że musiało się coś stać. Tak było choćby w tym roku w czasie mistrzostw Europy na torze olimpijskim pod Paryżem. Tym samym, na którym zdobywała wicemistrzostwo olimpijskie przed rokiem. Znowu odezwały się choroba - nadczynność tarczycy, z jaką zmaga się od wielu lat i musiała nieco przystopować. Kiedy tylko dostała od lekarzy zielone światło, znowu wskoczyła na wysokie obroty. Ona inaczej nie potrafi.

Uzależniona od sukcesów

- Zawsze myślałam, że medal olimpijski to jest takie "wow" i że będę spełnionym sportowcem. To jednak tak nie działa. I pewnie tak samo byłoby, gdybym miała nawet złoto. Taki sukces jeszcze bardziej uzależnia. Chce się coraz więcej i cele od razu przeradzają się w coś większego. W moim przypadku tak właśnie jest - przyznała w kwietniu tego roku w rozmowie z Interia Sport.

Odkąd znam Klaudię, to ona nigdy nie lubiła przegrywać. Zawsze chciała być pierwszą i ten pęd po sukcesy zaprowadził ją właśnie w to miejsce, w którym teraz jest. Wciąż przed oczami mam jednak Zwolińską, która zapłakana opuszczała olimpijski tor w Tokio.

Tam debiutowała w igrzyskach i 22-letnia zawodniczka była wówczas jedną z kandydatek do medalu, bo przecież wcześniej wygrała zawody Pucharu Świata. W Tokio w K-1 zajęła piąte miejsce, ale miała świadomość tego, że straciła wielką szansę. Zalała się łzami.

Narodziny wielkiej mistrzyni

- Taka okazja może się już nie powtórzyć. Medal, nawet złoty, był na wyciągnięcie ręki. Ktoś, kto ma pojęcie i zobaczy mój przejazd, to zobaczy, jakie głupie punkty karne złapałam. Byłam świetnie przygotowana. Byłam gotowa na walkę o złoto - mówiła wówczas w wielkich emocjach.

Tam właśnie narodziła się jeszcze mocniejsza zawodniczka. Po tych igrzyskach Zwolińska postanowiła, że chce być najlepsza na świecie. I do tego celu dążyła krok po kroku. By dać sobie dodatkową szansę, postanowiła nawet rozpocząć treningi w C-1.

Dwa lata po Tokio była już wicemistrzynią Europy w K-1 i C-1. Dwa srebrne medale zdobyła na torze Kolna w Krakowie, gdzie odbywały się igrzyska europejskie. Zwłaszcza ten medal w "kanadyjce" był dla niej zaskoczeniem. Kilka tygodni później została medalistką MŚ w K-1. Rok później na tym samym torze w Paryżu została wicemistrzynią olimpijską, ale wcześniej została też mistrzynią Europy. Do korony brakuje jej tylko olimpijskiego złota.

Znając Klaudię, to ona będzie do tego dążyła. Jak teraz. Na początku roku wyjechała na kilka tygodni do Australii, by jak najlepiej poznać tor, na którym przyjdzie jej mierzyć się z wielką Jessicą Fox. Tyle że Australijka, którą Polka chciała pokonać na jej własnej ziemi, poważnie zachorowała i nie mogła wystąpić w Penrith. To Zwolińska postanowiła, że wykorzysta tę szansę. I zrobiła to. Dorównała legendzie. Powtórzyła jej wyczyn z 2018 roku, kiedy ta triumfowała w MŚ w K-1 i C-1.

Rzadki wyczyn w polskim sporcie, zapisała się w historii

Dokonała też czegoś, czego w polskim sporcie doświadczamy bardzo rzadko. W ciągu nieco ponad 24 godzin została dwa razy mistrzynią świata. Trudno sobie przypomnieć, kiedy w indywidualnej rywalizacji dokonał tego ktoś z Biało-Czerwonych w sportach letnich, bo w zimowych z pewnością byli to Adam Małysz i Justyna Kowalczyk. Żadne z nich nie dokonało jednak tego dzień po dniu.

Jak się okazuje, taki wyczyn w polskim sporcie miał miejsce w 1995 roku.

Był nawet jeszcze bardziej spektakularny. Otóż 30 lat temu Piotr Markiewicz został w Duisburgu podwójnym mistrzem świata w sprincie kajakowym. Wygrał rywalizację w K-1 na 200 i 500 metrów. Był niekwestionowaną gwiazdą tej imprezy. A jakby tego było mało, dwa złote medale zdobył w ciągu jednego dnia.

To tylko pokazuje, co tak naprawdę zrobiła dziewczyna z Nowego Sącza. Tym bardziej wyczyn ten jest godny docenienia, choć przecież slalom kajakowy to sport niszowy. Gdyby to jednak była bardziej medialna dyscyplina, to dziś Zwolińska miałaby już w kieszeni tytuł Sportowca Roku.

