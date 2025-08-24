Natalia Nagowicyna w środowisku alpinistów nie była postacią anonimową. Rosjanka mogła pochwalić się naprawdę imponującym CV, do którego zdecydowała się dopisać Szczyt Zwycięstwa (7439 m n.p.m.). Ten szczyt uważany jest za jeden z najtrudniejszych siedmiotysięczników na świecie, z problematycznym klimatem, długą, niebezpieczną granią i ryzykiem lawin seraków. W krajach byłego ZSRR zdobycie właśnie tej góry jest wysoko cenione, nawet bardziej niż zdobycie Everestu. Nic więc dziwnego, że Rosjanka zdecydowała się na zdobycie właśnie tego szczytu. Nie mogła ona jednak przewidzieć, że tej projekt będzie ostatnim w jej życiu.

11 dni czekała na pomoc. Rosyjska alpinistka uznana za zmarłą

Rosyjskiej alpinistce udało się dotrzeć na najwyższy szczyt pasma Tienszan, jednak 12 sierpnia podczas schodzenia z góry doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego Nagowicyna złamała nogę. Jej towarzysz błyskawicznie udzielił jej pomocy na miejscu, zabezpieczył ją w śpiworze i pozostawił na wysokości około 7000 m n.p.m., aby ruszyć do bazy po pomoc dla kobiety.

Ratownicy w kolejnych dniach wielokrotnie podejmowali próby dotarcia do alpinistki, jej położenie oraz warunki atmosferyczne utrudniały jednak przeprowadzenie akcji ratunkowej zakończonej sukcesem. Sytuacja Rosjanki stawała się coraz trudniejsza - kończyły jej się bowiem zapasy wody i jedzenia. Ostatecznie akcję ratunkową zakończono, a Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kirgistanie oficjalnie uznało Natalię Nagowicynę za zmarłą. "Wszyscy nasi eksperci są zgodni co do przypuszczenia, że nie żyje" - przekazał rzecznik Adil Charygov.

Rosjanie nie mogą pogodzić się ze śmiercią swojej rodaczki. Na wiosnę 2026 roku zaplanowano poszukiwania jej ciała. Śmierć Nagowicyny jest jeszcze bardziej tragiczna, biorąc pod uwagę fakt, że góry odebrały życie także jej życiowemu partnerowi. Cztery lata temu mąż rosyjskiej alpinistki zmarł na podobnej wysokości podczas wspinaczki na Chan Tengri. Mężczyzna doznał wówczas udaru.

