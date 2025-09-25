Tragiczna wiadomość, zmarł wielokrotny reprezentant Polski. Miał 22 lata

Tragiczną wiadomością z kibicami podzielił się w środowy wieczór klub Ekobud Stal Kutno Baseball. W wieku 22 lat zmarł Oskar Frątczak, wieloletni zawodnik tego klubu. Utalentowany sportowiec odszedł po długiej walce z ciężką chorobą.

Klub z Kutna w pożegnalnym wpisie podkreślił jak duże znaczenie dla ich organizacji, jak i dla całego polskiego baseballu miał przedwcześnie zmarły zawodnik. Frątczak od najmłodszych lat związany był z klubem, w barwach którego wielokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski. Pomimo młodego wieku Frątczak szybko przebił się do reprezentacji Polski, w której zagościł na dłużej.

Świat polskiego baseballu w żałobie. Zmarł utalentowany zawodnik

- Z ogromnym smutkiem i bólem serca informujemy o śmierci naszego zawodnika, kolegi i przyjaciela - Oskara Frątczaka. Oskar był wielokrotnym mistrzem Polski oraz wielokrotnym reprezentantem kraju w baseball - poinformował Ekobud Stal Kutno na swoim profilu na portalu Facebook.

Ekobud Stal podkreślił jak dużą rolę w lokalnej społeczności odegrał przedwcześnie zmarły zawodnik. - Od najmłodszych lat związany z kutnowskim baseballem, zapisał się w historii naszego klubu jako niezwykle utalentowany sportowiec i wspaniały człowiek - te słowa znalazły się w komunikacie opublikowanym przez klub z Kutna.

- Po dzielnej walce z chorobą odszedł od nas w wieku zaledwie 22 lat. Oprócz ogromnych sukcesów sportowych, Oskar zostanie w naszej pamięci jako osoba pełna życzliwości, uśmiechu i dobroci. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Oskara. Spoczywaj w pokoju - podkreślił klubowy profil w pożegnalnym wpisie.

W osobnym wpisie Ekobud Stal Kutno poinformował, że z powodu tragedii przełożony został pierwszy mecz finałowy fazy play-off Ekstraligi. Potyczka z KS Silesia Rybnik odbędzie się w niedzielę 28 września o godzinie 12:00. W sobotę natomiast odbędzie się pogrzeb zmarłego Frątczaka. Podczas uroczystości odbędzie się zbiórka pieniędzy, które wesprą funkcjonowanie hospicjum w Kutnie.

