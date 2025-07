Tragiczna śmierć Felixa Baumgartnera. W przeszłości skakał ze stratosfery

O Austriaku zrobiło się głośno w 2012 roku, kiedy to wykonał on skok ze stratosfery z wysokości 38 969,4 metrów w ramach Red Bull Stratos. Wówczas pobił on trzy rekordy - najwyższy lot załogowy balonem, najwyższy skok spadochronowy oraz największa prędkość swobodnego lotu.